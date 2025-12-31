Pullaro: "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Al cierre del año, el gobernador realizó un balance de su mandato en el que repasó el plan provincial y el vínculo con la Nación. Además, reveló qué falta en materia de combate al delito

Libro de Raúl Alfonsín, otro de Miguel Lifschitz, la Constitución nacional y la nueva provincial y la Biblia, parte de la bibliografía sobre el escritorio del gobernador.

El gobernador Maximiliano Pullaro proyecta una Rosario que dé un giro de 180° con la inseguridad : de ser urgente, violenta y borrascosa hasta 2023, a convertirse en futuro en "la ciudad más segura del país" . Es una promesa, y en toda promesa hay deseo y también el riesgo de no consumarse. "Lo vamos a lograr, pero llevará tiempo" , afirma y reconoce que "falta mucho" .

Esto es una realidad indiscutible por más que haya sido el segundo año del siglo con menos crímenes, pero también es una suerte de cobertura hasta que, con las nuevas cárceles, el monitoreo de punta y las estaciones policiales, se consoliden los bajos índices. Pullaro calcula que será en 2027.

Para entonces, probablemente empuñe todo eso para su reelección y para que Unidos siga gobernando la ciudad. "Vamos a retener Rosario" , avisa. También que hay que invertir para que la provincia esté preparada para cuando la Argentina pegue un hipotético salto de crecimiento. Hasta le da crédito nacional a Provincias Unidas (PU).

Estamos, entonces, frente a un proyecto de poder que el gobernador fue moldeando y reordenando : leyes y medidas de seguridad, renovación de la Justicia, cambios en educación, eficiencia en lo económico y hasta una reforma constitucional. Con todo eso traza un balance, mano a mano con La Capital .

La entrevista a Maximiliano Pullaro

¿Qué significó que la Nación se retirara de la obra del aeropuerto de Rosario? ¿Por qué hubo tanta celebración por su reapertura?

De un día para el otro, la Nación dijo que no iba a financiar la parte que le correspondía. Nos querían extender el plazo pero no quisimos volver a esperar, así que resolvimos hacerlo con recursos propios y fue todo un desafío. Era una inversión muy importante y teníamos 90 días con una licitación de emergencia incluida. ¡Nos quedábamos sin pista! Y el festejo fue porque lo hicimos bien, demostramos que cumplimos de modo sobrado con el precio, la calidad y el tiempo. Se dice que el Estado es ineficiente para gastar o hacer obra pública. Demostramos que no.

pullaro 03 Pullaro en la sede Rosario de la Gobernación con La Capital. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

¿Cómo es gobernar hoy en la Argentina?

Muy difícil porque los recursos no alcanzan y uno tiene que estar viendo de qué modo los distribuye o cuáles son las prioridades que hay en una provincia como esta. Pero tengo el convencimiento de que si no se roba la plata alcanza.

¿Cómo se conecta esa falta de recursos con los recortes de la Nación?

Recortó todo lo que la ley le permitía recortar, hasta los medicamentos oncológicos, alimentos de los más humildes, fondos para educación, transporte, ni obra pública. Demostramos que administrando de modo eficiente se puede. En otras provincias se sorprenden por como Santa Fe ejecuta tanto en obra pública.

Esos recortes quedaron evidenciados en el presupuesto nacional 2026. ¿Hay algo de intencionalidad de parte del gobierno? ¿Qué vínculo existe hoy en día?

El vínculo que tenemos es el correcto. Hay modelos ideológicos diferentes. Ellos entienden que la obra pública es corrupción y nosotros que es igualdad, desarrollo y empleo. Piensan que el Estado está para administrar la defensa, la economía y las relaciones internacionales y el resto no corresponde. No pienso eso, pero es lo que me toca en este momento y lo asumo con la valentía necesaria en Santa Fe.

¿A qué se refiere?

No me han escuchado quejarme en estos dos años de la herencia recibida ni de la situación económica que tenía la provincia, o de la situación de inseguridad. Sabía en qué me metía y qué era lo que tenía que hacer. En estos dos años demostramos que hicimos lo que teníamos que hacer y que Santa Fe está cambiando. Y cambiamos muchas cosas que decían que eran imposibles.

¿Por ejemplo?

Primero, que no íbamos a pagar salarios porque habíamos agarrado la provincia con deuda flotante y con déficit fiscal. Nunca dejamos de pagar el salario en tiempo y forma. Se decía que la violencia no iba a volver nunca más atrás en Rosario. Sin embargo, tenemos el segundo año menos violento del siglo, previo a todo el estallido narcocriminal cuando Rosario era la Rosario aspiracional.

Siempre repite que “todavía falta”. ¿Cómo es eso?

Sí, falta mucho. Las organizaciones criminales están contenidas, no exterminadas. El Estado toma decisiones duras. Para recuperar la paz había que poner orden en la cárcel y que repercuta en el orden de la calle. Seguirá mejorando en función de las herramientas que tenemos, porque el plan de seguridad está por la mitad, o incluso menos todavía: vienen más monitoreo, cárceles y estaciones policiales.

pullaro 02 En sus dos años de gestión los homicidios dolosos bajaron fuertemente. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Habló en algún momento de un renacimiento de la ciudad a partir de la baja de inseguridad.

“Volvió Rosario”, me gusta decir. La ciudad tenía que ser pacificada para que la gente pueda volver a tomar el espacio público como lo hizo. Los rosarinos estaban escondidos. Mire, pretendemos y vamos a lograr que Rosario sea la ciudad más segura de la República Argentina, pero eso lleva tiempo.

Para eso se requiere continuidad. ¿Ya piensa cómo Unidos puede retener la ciudad?

La vamos a retener. Mejoró muchísimo estos dos años porque trabajamos juntos. Lo que le vamos a proponer a Rosario es un modelo de gestión de provincia y de ciudad que tire para el mismo lado.

En las elecciones nacionales no le fue como quería, pero igualmente logró un bloque en el Congreso que tuvo cierta relevancia con el presupuesto. ¿Cómo analiza el rol de Provincias Unidas en la discusión política?

Siempre dijimos que queríamos formar un bloque de alrededor de 20 diputados, hoy tenemos 24. Lo hemos cumplido con una frutilla del postre que es que lo presida la exvicegobernadora Gisela Scaglia. Desde ese lugar quedamos conformes.

Pullaro y las reformas

¿Se viene una reforma político-electoral, incluso con modificación de la boleta única?

Se está debatiendo, porque claramente la autonomía municipal y el sistema electoral que se reformó con la nueva Constitución tiene por añadidura una ley que regula. La boleta única hay que verla y dialogar con los diferentes partidos políticos. No quiero tomar posición de eso porque lo está discutiendo Unidos. Hay que ver si hay posibilidades de que las categorías estén asociadas a otras, etc.

El año cerró con la renovación en la Corte Suprema de Justicia, algo en lo que usted insistió. ¿Hizo todo lo que le correspondía? ¿Se extralimitó? ¿Qué análisis hace?

Entendí que teníamos una Justicia que debía ser más eficiente, que con los recursos que teníamos podíamos ser mejores y, para eso, se necesitaba un cambio de mirada, respetando a los ministros de la Corte actual. Como siempre dije, acá nadie se va a llevar puesto a nadie. Creo que fue un proceso virtuoso, porque quedamos todos conformes, contentos. De hecho, hace una semana cenamos con los ministros actuales. Fue una muy linda charla, más informal y distendida.

¿Todos quedaron conformes?

Lo entendió el Ejecutivo, lo entendió el Legislativo, que sancionó una norma y, desde luego, creo que entendieron los miembros del máximo tribunal y dieron un paso al costado y nos permitieron en términos institucionales hacer esa renovación.

¿Se habló de política?

Poco, pero aprovecharon para pedirnos cuestiones que corresponden, como terminar con los nombramientos que hacen falta en la Justicia, principalmente Penal, Civil, de Familia. Nos vamos a poner de acuerdo. Intentaremos en el primer semestre terminar con las vacantes que, aclaro, hace 15 años que están. En conclusión: se cerrará una etapa de esta Corte con una Justicia completamente ordenada, con los cargos cubiertos, con los edificios terminados.

Pullaro La tapa del diario La Capital tras la victoria en las elecciones constituyentes. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Hablando de vínculos, ¿cambiará el que tiene con los docentes?

Con los docentes siento que hemos trabajado mucho. Estoy muy agradecido porque le dedican muchísimo y ellos también agradecen. Es el primer año, después de 14, que no se empezó con paro. Y el único que no tuvo paro durante todo el año. Eso es el esfuerzo de todos, no del poder político. Comprendieron que no era la forma de protestar parando, teniendo a los chicos fuera del aula, o que falte un compañero por una avivada. Ordenamos el sistema.

El reclamo de los docentes es sobre todo para una mejora salarial.

Creo que es de toda la sociedad, porque lo que está fallando es la microeconomía, la gente no tiene plata en el bolsillo. Entonces, naturalmente, todos quieren ganar más. Administramos del mejor modo para el conjunto. Lo que sí garantizo es que, mientras esté en el gobierno, los salarios no van a caer nunca por debajo de la inflación. Y no es fácil cuando la recaudación cayó el 11,8 por ciento en valores reales comparativamente con 2023. Es mucha plata.

¿Y con los gremios?

Creo que tienen una pelea personal conmigo porque perdieron mucho poder y también entiendo que lo van a seguir perdiendo, porque la metodología del paro está agotada. Anunciaban en conferencia de prensa cuándo empezaban las clases, o cuántos paros había antes de empezar las clases. Y ponían una vara tan alta que era imposible de llegar. No era un diálogo por la calidad educativa sino por los privilegios que pretendían defender particularmente para ellos. Será muy difícil recomponer ese vínculo por la pérdida de poder que han tenido.

¿Se puede decir que lograron una autonomía económica en Santa Fe y no los condiciona con la Nación?

Holgados no estamos, pero pagaremos los salarios de enero en tiempo y en forma con los recursos justos. Eso no ocurre con el resto de las provincias, solo dos o tres. Somos muy austeros a la hora de administrar. Por ejemplo, hoy se discute cuánto se pagaba de coima en la Andis, pero nosotros acá pagamos el 82 por ciento menos de lo que valen en precio de lista los medicamentos. Hay que cuidar el peso como si el peso fuese tuyo, e invertir.

¿En qué?

Varias cosas. Infraestructura vial, logística y energía porque la Argentina va a dar una oportunidad con más exportación y Santa Fe la tiene que aprovechar con sus puertos de la Hidrovía, sus aeropuertos. Acá hay un plan de crecimiento.

¿Cuándo puede explotar todo eso?

Depende del gobierno nacional. Tenemos que estar preparados y así lograr un crecimiento económico superior al resto de la Argentina y mayor bienestar. No podemos dejar de invertir en este tiempo. Parece que estamos apurados, pero en realidad tenemos 1.480 días para poder hacerlo desde que asumimos.

Cuando llegue esa hipotética explosión de crecimiento en unos años, ¿usted tendrá otros 1.480 días?

Bueno, vamos a ver. Lo importante es que el proyecto y que el modelo continúen en la gestión. Y es lo que vamos a defender.