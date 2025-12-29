La Capital | La Ciudad | hantavirus

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

La víctima falleció el 25 de diciembre luego de estar dos días internada en el Hospital Eva Perón. "Fue muy rápido", analizaron desde el Ministerio de Salud

29 de diciembre 2025 · 14:20hs
El hantavirus se aloja en las heces de los roedores

El hantavirus se aloja en las heces de los roedores

El fallecimiento de una mujer de 40 años en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, luego de haber contraído hantavirus, conmocionó a la comunidad. La víctima, oriunda de Ybarlucea, es la tercera persona que fallece a raíz de esta enfermedad en Santa Fe.

La mujer ingresó al nosocomio público el 23 de diciembre con un cuadro con síntomas de dolores musculares, febrícula y más tarde fiebre, según confirmó Analía Chumpitaz, médica infectóloga y directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El caso fue fulminante y en menos de 48 horas falleció el jueves 25 de diciembre en el Eva Perón. Para el viernes, la cartera sanitaria tenía confirmado el caso y el sábado por la mañana se lo confirmaron a la familia. “Hemos tenido a lo largo de este año en la región centro hemos tenido un aumento de los casos de hantavirus, leptospirosis y fiebre hemorrágica argentina. El hantavirus es la que mayor letalidad tiene”, explicó Chumpitaz en LT8.

>> Leer más: Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

Sobre la mujer de Ybarlucea, la funcionaria aseguró que “fue muy rápido” el desenlace fatal, como suelen ser este tipo de enfermedades. De todas formas, destacó que “la familia concurrió a un centro de salud, hicieron las consultas correspondientes, pero de igual forma fue fatal”.

Más detalles sobre la tercera víctima por hantavirus

Al indagar sobre el caso, Chumpitaz reconoció que existen varios antecedentes sobre el origen del contagio de hantavirus en la mujer de 40 años, que se vio afectada principalmente por un cuadro respiratorio.

La víctima vivía en una zona periurbana y además había viajado en el último mes a Victoria, Entre Ríos. En este sentido, la médica infectóloga detalló que “el hantavirus es un virus que está en la materia fecal o la orina de ciertos roedores y cuando aerosolizamos, por ejemplo, cuando barremos, la aspiramos y puede generar esta enfermedad”.

Ante la notificación de una nueva víctima, Chumpitaz subrayó que, si se detectan síntomas febriles como dolor muscular, pero sin mocos, se debe consultar a un médico porque “es difícil detectar rápido el virus del hantavirus, por eso la letalidad es alta".

El hantavirus es una de las enfermedades trasmitidas por roedores, junto con la leptospirosis y la fiebre hemorrágica argentina. Es la más letal ya que no existen vacunas ni tratamientos específicos, contrario con el caso de la leptospirosis, que tiene un tratamiento con antibióticos, y la fiebre hemorrágica argentina, que se contrarresta con una vacuna.

Infecciones durante 2025

En Santa Fe, el ministerio informó que se confirmaron 13 casos en el año aunque hubo 445 sospechas en personas con síntomas compatibles que se analizaron. La mayoría de los positivos fueron hombres.

Los dos fallecidos anteriores, uno de ellos un menor, vivían en el departamento Rosario y en el departamento Capital. Ahora se suma la mujer de 40 años que murió el 23 de diciembre en el Eva Perón.

Salud pública ha reforzado la vigilancia y es por eso que ante la presencia de personas con síndrome febril agudo inespecífico se informa de manera inmediata, con la correspondiente ficha epidemiológica.

Hantavirus en Argentina

El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias en Argentina tras la reciente oleada de casos positivos. Se trata de una enfermedad viral grave que se transmite al ser humano a través de roedores silvestres infectados y que puede derivar en cuadros respiratorios severos. Las autoridades de Salud difundieron una serie de medidas de prevención y remarcaron la importancia de reconocer los síntomas rápidamente.

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus ARN de la familia Bunyaviridae. Los roedores silvestres actúan como reservorios naturales del virus, ya que cursan la infección de manera crónica y asintomática, eliminando el patógeno a través de la orina, la saliva y las heces.

La distribución regional muestra que el 64% de los casos se concentró en la región Centro del país, el 21% en el Noroeste, el 11% en el Sur y el 5% en el Noreste.

>> Leer más: Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

La principal vía de contagio al ser humano ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en excretas secas de roedores infectados. También puede transmitirse por contacto directo de secreciones con mucosas conjuntivales, nasales o bucales, por mordeduras o por la ingesta de alimentos y agua contaminados.

En determinados casos, se registró transmisión de persona a persona, asociada al genotipo Andes del virus, aunque esta modalidad se presenta con menor frecuencia.

Zonas de riesgo y situaciones de contagio

La transmisión al ser humano ocurre con mayor frecuencia al ingresar en hábitats de roedores, tanto en áreas rurales como suburbanas. Las situaciones de mayor riesgo incluyen tareas laborales o recreativas, limpieza de galpones, depósitos o viviendas cerradas durante largos períodos y actividades en peridomicilios infestados.

En provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, el hantavirus es una enfermedad endémica, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en zonas rurales.

Cómo prevenir el hantavirus

En Santa Fe es una enfermedad endémica (al igual que Buenos Aires y Entre Ríos en la zona central del país) por lo tanto, todos los habitantes deben estar atentos, en especial aquellos que visitan o viven en zonas rurales.

Este lunes el Ministerio de Salud recordó las medidas fundamentales para evitar enfermarse con esta virosis, que puede ser muy grave.

A través del Programa Provincial de Zoonosis y Vectores, dependiente de la dirección provincial de Promoción y Prevención de la Salud, se recuerda que el hantavirus ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, provenientes de nidos o excrementos de roedores, que pueden encontrarse al limpiar viviendas, galpones y otros recintos cerrados que hayan permanecido desocupados durante períodos prolongados.

Los síntomas iniciales se asemejan a los de un cuadro gripal, con fiebre, decaimiento marcado y dolores musculares. En fases posteriores pueden presentarse descenso de la presión arterial, taquicardia, aumento de la temperatura corporal y dificultad respiratoria. En algunos casos también se registra compromiso gastrointestinal, con vómitos y diarrea.

Dado que no existe vacuna para prevenir la hantavirosis, resulta fundamental mantener la vivienda y sus alrededores en condiciones adecuadas de higiene, con el pasto corto y libres de residuos o elementos en desuso. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

>> Ventilar durante al menos una hora las viviendas que hayan permanecido cerradas antes de habitarlas, y verificar la presencia de roedores.

>> Realizar las tareas de limpieza utilizando guantes de goma gruesos, que deberán lavarse, aún colocados, con detergente y luego con desinfectante.

>> Humedecer previamente los ambientes antes de barrer y limpiar superficies, artefactos y muebles con paños humedecidos en solución clorada.

>> Almacenar alimentos en recipientes herméticos.

>> Disponer la basura y los restos de comida en contenedores cubiertos.

>> Sellar orificios de la vivienda que puedan permitir el ingreso de roedores.

>> Evitar la acumulación de objetos que puedan servir como refugio o nido para roedores.

Noticias relacionadas
Preocupación por el hantavirus en Salta

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Tarifas de taxis. El Concejo debe analizar un pedido de aumento que es resistido por un sector de los taxistas

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

El funcionario dijo que Asistencia Perfecta tiene valor simbólico y material.

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

El estreno de la remodelación del Museo Castagnino está previsto para el 8 de diciembre de 2026

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Ver comentarios

Las más leídas

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Lo último

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Newells quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Bartolacci cuestionó con dureza a los dos senadores radicales por Santa Fe que acompañaron el artículo del presupuesto de Milei que elimina pisos de financiamiento educativo y científico. Advirtió que la decisión traerá "dificultades" para el funcionamiento de las universidades públicas.
Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
La Ciudad

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato
LA CIUDAD

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Ovación
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
OVACIÓN

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
La Ciudad

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato

Balance anual de los taxistas: "Se perdieron casi 800 puestos", dice el sindicato

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
La Ciudad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Política

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Policiales

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Ovación

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central