La Capital | La Ciudad | nena

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán en zona sur

La niña es atendida en el Hospital Provincial. Evoluciona bien, pero seguirá internada para controlar de cerca su evolución. Medidas para prevenir picaduras

31 de diciembre 2025 · 09:41hs
El alacrán es un animal de hábitos nocturnos. Una nena de dos años fue picada en su casa de zona sur

Foto: La Capital / Archivo.

El alacrán es un animal de hábitos nocturnos. Una nena de dos años fue picada en su casa de zona sur

Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe confirmaron que una nena 2 años permanece internada el Hospital Provincial de Rosario tras haber sido picada por un alacrán. Según fuentes oficiales, la criatura evoluciona bien al recibir tratamiento con suero y permanecerá en el nosocomio para realizar un mejor control de su evolución.

De acuerdo con las primeras informaciones, la menor fue trasladada desde su casa ubicada en 1º de Mayo y Dr. Riva, en la zona sur de Rosario. La mamá advirtió que la niña presentaba un estado de somnolencia y mal estado en general, por lo cual decidió pedir ayuda a la Policía.

La nena fue derivada al nosocomio de Alem y Zeballos y allí los médicos comprobaron que tenía signos de haber sido picada por un alacrán.

Consejos para evitar picaduras de alacranes

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe indicaron que los alacranes se encuentran durante todo el año, pero se registra un aumento de su población en el período primavera - verano, particularmente en las noches de mucho calor.

Algunas especies de alacranes o escorpiones pueden resultar peligrosos para la salud, al momento de picar en forma accidental a una persona. Es importante aclarar que la especie más común presente en el territorio provincial resulta peligrosa, especialmente para la salud de los niños.

>> Leer más: Alacranes: aumentan en Santa Fe los casos de picaduras y son más severos

Los envenenamientos provocados por estos animales pueden ser graves e inclusos letales, pero prevenibles y tratables. Por ese motivo, desde la cartera de Saludo brindaron datos a tener en cuenta para evitar problemas serios.

Para evitar la posibilidad de contacto con un alacrán es necesario:

+ Mantener el hogar y alrededores libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera.

+ Tapar las grietas u orificios de los revoques de paredes y techos.

+ Evitar caminar descalzo.

+ Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en rejillas, puertas y ventanas.

+ Sellar las cámaras de las cloacas.

+ Colocar tapones en bidets y piletas tanto del baño como de la cocina.

“Si encontró un alacrán en su casa debe tener mayores cuidados como revisar la cama antes de acostarse; no dejar la ropa en el suelo o sacudirla antes de utilizarla y revisar los calzados - especialmente de los niños - previo a colocárselos”, remarcaron desde el Ministerio de Salud.

En ese sentido “es aconsejable retirar la cama de la pared, cubriendo la porción inferior de las patas con cinta adhesiva ancha y no dejando que sábanas y cubrecamas toquen el suelo para evitar el acceso a los alacranes”.

Noticias relacionadas
Recolección de residuos durante el feriado por Año Nuevo. El servicio no se prestará durante el 1º de enero y hoy se adelantará

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El 2025 se despide con una jornada con alerta meteorológico de nivel amarillo

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Dolores transportaba combustible en un camión cisterna en una de sus experiencias arriba de un camión.

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Por los chicos. Los Reyes Magos llevarán juguetes y buen clima al Hospital Vilela, entre otros nosocomios.

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Lo último

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego
Información General

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Ovación
La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Por Luis Castro
Ovación

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia