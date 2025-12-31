Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán en zona sur

La niña es atendida en el Hospital Provincial. Evoluciona bien, pero seguirá internada para controlar de cerca su evolución. Medidas para prevenir picaduras

El alacrán es un animal de hábitos nocturnos. Una nena de dos años fue picada en su casa de zona sur

Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe confirmaron que una nena 2 años permanece internada el Hospital Provincial de Rosario tras haber sido picada por un alacrán . Según fuentes oficiales, la criatura evoluciona bien al recibir tratamiento con suero y permanecerá en el nosocomio para realizar un mejor control de su evolución.

De acuerdo con las primeras informaciones, la menor fue trasladada desde su casa ubicada en 1º de Mayo y Dr. Riva, en la zona sur de Rosario. La mamá advirtió que la niña presentaba un estado de somnolencia y mal estado en general, por lo cual decidió pedir ayuda a la Policía.

La nena fue derivada al nosocomio de Alem y Zeballos y allí los médicos comprobaron que tenía signos de haber sido picada por un alacrán.

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe indicaron que los alacranes se encuentran durante todo el año, pero se registra un aumento de su población en el período primavera - verano, particularmente en las noches de mucho calor.

Algunas especies de alacranes o escorpiones pueden resultar peligrosos para la salud, al momento de picar en forma accidental a una persona. Es importante aclarar que la especie más común presente en el territorio provincial resulta peligrosa, especialmente para la salud de los niños.

Los envenenamientos provocados por estos animales pueden ser graves e inclusos letales, pero prevenibles y tratables. Por ese motivo, desde la cartera de Saludo brindaron datos a tener en cuenta para evitar problemas serios.

Para evitar la posibilidad de contacto con un alacrán es necesario:

+ Mantener el hogar y alrededores libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera.

+ Tapar las grietas u orificios de los revoques de paredes y techos.

+ Evitar caminar descalzo.

+ Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en rejillas, puertas y ventanas.

+ Sellar las cámaras de las cloacas.

+ Colocar tapones en bidets y piletas tanto del baño como de la cocina.

“Si encontró un alacrán en su casa debe tener mayores cuidados como revisar la cama antes de acostarse; no dejar la ropa en el suelo o sacudirla antes de utilizarla y revisar los calzados - especialmente de los niños - previo a colocárselos”, remarcaron desde el Ministerio de Salud.

En ese sentido “es aconsejable retirar la cama de la pared, cubriendo la porción inferior de las patas con cinta adhesiva ancha y no dejando que sábanas y cubrecamas toquen el suelo para evitar el acceso a los alacranes”.