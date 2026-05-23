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Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Con rugby y corazón, Atlético del Rosario le ganó al SIC 46-45 en un partido cargado de emociones válido por la 9ª fecha del Top 14 de la Urba Copa Banco Macro

23 de mayo 2026 · 20:13hs
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Nicolás Casals fue el centro de los festejos del rugby de Plaza.

Nicolás Casals fue el centro de los festejos del rugby de Plaza.

Sean de rugby, fútbol o de cualquier deporte, los partidos hay que jugarlos. Esa es una máxima que les cabe a todos. Si bien a veces las probabilidades son grandes, nunca hay un ganador de antemano. Este sábado, en el pasaje Gould, un ciclotímico Atlético del Rosario recibió a un encumbrado SIC por la 9ª fecha del Top 14 de la Urba Copa Banco Macro, en un encuentro en que los números daban a la visita como amplio favorito. Pero... los partidos hay que jugarlos, y el viejo Plaza jugó y ofreció su corazón para llevarse la victoria por un ajustado 46-45 tras ochenta minutos que fueron un tobogán de emociones.

La tarde arrancó con la insólita noticia de que el árbitro del encuentro Martín Cortés llegaba tarde. Luego se conocieron los motivos de la tardanza: el retraso se produjo debido a un accidente en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga se cruzó de carril, chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó que le impidió llegar a tiempo.

Tras el kick off, cuarenta minutos después de lo programado, Atlético del Rosario tomó la iniciativa y el control del juego. Moviendo la pelota, en apenas dos minutos, llegó al try. Manuel Nogués quebró la línea de ventaja y habilitó a Martín Elías, quien entre carrera y amagues fue superando a su marca, que no logró detenerlo, y en dos tiempos apoyó la primer conquista de la tarde. Con la conversión del apertura puso el 7-0 que sorprendió a propios y extraños.

Un Atlético del Rosario prolijo

SIC acusó el golpe e inmediatamente se instaló en campo rival. Con mucha dinámica fabricó los huecos para que Lucas Rocha devolviera la gentileza pocos minutos después. Sascaro aportó la conversión y todo volvió a foja cero.

>> Leer más: Rugby: en el duelo de fundadores, Plaza fue mucho más y pudo festejar ante su gente en el pasaje Gould

En ese volver a empezar, Atlético utilizó al mismo libreto con el que había sacado la ventaja y volvió a anotar. Esta vez el que apoyó fue Manuel Nogués tras una excelente habilitación de su hooker, Ramiro Rubio. Luego el apertura sumó la conversión pero lejos de conformarse fue por más. Un nuevo ataque terminó con Bertero desnivelando por una de las puntas y apoyando bajo los palos. Con el gol de Nogués, Atlético elevó la cifra a un 21-7, impensado por los antecedentes de ambos.

El marcador obligó al SIC a buscar achicar la diferencia y estuvo a centímetros de hacerlo, pero la defensa rosarina respondió estoicamente y salió con un penal producto de la impaciencia zanjera.

>> Leer más: Rugby Top 14 de la Urba: Plaza no pudo mantener la racha ante los fundadores

Las acciones empezaron a tornarse más duras y el clima a ponerse calentito. En ese escenario. Nogués acertó con un drop cuando el reloj marcaba casi la media hora de juego. Pero así como estiró la cuenta, sirvió para que SIC despertara de su letargo.

De la salida, el equipo sanisidrense orquestó el try del descuento y avisó que todavía estaba en partido. Se puso 27-14 y en tiempo de descuento volvió a herir y puso el marcador 27-21 que encendió las alarmas en la hinchada local: SIC se venía al ritmo de sus medios, Mateo Albanese y Agustín Sascaro.

En el complemento SIC salió como una tromba. Con velocidad y mucha dinámica marcó una diferencia que Plaza no pudo disfrazar. Dio vuelta el marcador y siguió siendo implacable a la hora de definir. Y llegó a ponerse 45-27 arriba, marcador con el que empezó a regular y jugar (en cierto sentido) con la desesperación de Plaza.

La remontada épica

Con mucho amor propio, Atlético del Rosario salió del asedio y merodeó el ingoal del SIC, pero le faltó esa cuotita de suerte para torcerle el brazo a un rival que se vio beneficiado por un arbitraje permisivo a la hora de penalizar.

Pero el orgullo pudo más y Tomás Malanos achicó la diferencia a un 32-45, imposible de remontar para algunos descreídos, ya que sólo faltaban seis minutos por jugar y Plaza tenía que llegar dos veces al try. Fue allí donde afloró la épica del equipo. El ingreso de Felipe Nogués le dio otro aire, Atlético recuperó la memoria y en los minutos finales dio todo lo que tenía para dar. No se guardó nada y tuvo su premio. Mientras el tiempo se consumía, Martín Cortés le otorgó un try penal (que tenía que haber cobrado antes) que dejó un mínimo resquicio de esperanza. Y mientras hay esperanza, hay vida.

>> Leer más: Rugby de la Urba: Atlético del Rosario la guapeó, pero CASI tuvo la última palabra

Atlético se jugó un pleno en el final del partido. Penal y pelota al line. “Es la última”, advirtió el juez. Fue a todo o nada. En la hilera, la pelota salió torcida, pero como SIC no la disputó, hubo juego, y en ese “hay juego”, Plaza llegó al try que apoyó Nicolás Casals para poner 44-45 ya en tiempo cumplido. Faltaba la conversión. Manuel Nogués asumió el compromiso y mostró por qué es un jugador distinto. Apuntó, pateó y no falló y así le dio una victoria épica a un Atlético que nunca se dio por vencido.

Si hay una forma de soñar un final, es ganarle al rival por un punto y en la última jugada. Y Atlético lo hizo, ante el SIC, nada menos.

El resto

Con esta victoria, Plaza escaló al sexto lugar con 20 puntos. Su próximo rival será Newman, que este sábado derrotó a Regatas Bella Vista de visitante 36-21. En los restantes encuentros, CASI venció a Buenos Aires 39-25, Los Tilos y Belgrano Athletic empataron 24-24, La Plata cayó ante Alumni 20-33, Hindú goleó a Champagnat 62-26 y Los Matreros perdió con CUBA 27-31.

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