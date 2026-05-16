Rugby Top 14 de la Urba: Plaza no pudo mantener la racha ante los fundadores

Tras el abultado triunfo sobre Buenos Aires en la fecha anterior, Atlético del Rosario cayó 27 a 21 en su visita a Belgrano Athletic en Virrey del Pino

Plaza trabajó bien el maul, pero no le alcanzó para llevarse el premio mayor.

Por la fecha 8º del Top 14 de la Urba , donde se juega la Copa Banco Macro, Atlético del Rosario cayó 27 a 21 frente a Belgrano Athletic, en condición de visitante. Este nuevo resultado ante otro de los miembros fundadores no lo deja asentarse ni reafirmarse en la división superior, y no lo deja escapar del lote de los de atrás.

Después de su primer triunfo de local, Plaza no pudo mantener lo exhibido en la primera mitad y se fue con la manos vacías ante un rival que también transita en el grupo de los de abajo y que buscaba despegarse del pelotón del fondo.

Vale recordar que una semana atrás, el equipo rosarino venció de manera clara 59 a 28 a Buenos Aires en el pasaje Gould , en lo que representó su primera victoria de local, pero no pudo continuar ese paso ganador en Virrey del Pino, ante otro club con mucha historia, por los errores mostrados en los 15' finales.

Plaza y un andar irregular

Atlético del Rosario venía antes de dos derrotas, ante Regatas y CASI. Mientras que de visitante había vencido a La Plata en el debut y a Los Matreros, y perdió con Los Tilos y CUBA.

Este tropiezo no lo deja acentuar su camino positivo y de crecimiento en un certamen irregular para el conjunto plazón. Y tampoco le permite trepar ni separarse del lote de atrás que integran, entre otros, Belgrano, Buenos Aires, Los Tilos y La Plata.

En el primer tiempo, en un duelo intenso e interesante, donde el dueño de casa trataba de imponerse desde su scrum, Plaza contrarrestaba con suficiencia con su line, el maul y con el juego suelto.

Siempre de la mano de Nogués

Dentro de ese tablero de acción, se destacó la tarea de Manuel Nogués entre los rosarinos, con inteligencia para manejar el juego y desparpajo para quebrar y ganar metros.

Además, el equipo plazón, en ese tramo, mostró conducta para defender en los momentos de exigencia, cerca de su ingoal.

De esa manera, con la dinámica que le imprimieron con criterio y atrevimiento los medios, la visita estuvo mucho tiempo en campo rival y se fue arriba en el descanso por 15 a 10. El resultado era un reflejo de lo que pasó en la cancha en los primeros 40'.

En el complemento, parecía que se encaminaba todo hacia una victoria con un penal de Nogués, al minuto de juego. En ese momento, la visita complicaba con el maul y Belgrano se perdía entre sus propias imprecisiones.

Plaza no pudo mantenerlo

Pero después de un largo tramo cerca del ingoal rival sin conseguir puntos, ese despilfarro lo desgastó físicamente y le terminó costando muy caro.

Hacia el final de la segunda etapa, Plaza no encontró argumentos para defenderse y responder las acciones con más fuerza que ideas, ante una llamativa falta de reacción.

Así, con tries de Ceñal, Arana y el pie de Landó, el local terminó construyendo una victoria que premió al que estuvo más decidido y atento en los minutos donde se definen los pleitos. Apostó a pelotas a cargar y se aprovechó de las malas recepciones del adversario.

En ese marco, Plaza terminó bastante desteñido, y sólo un penal sobre el final de Nogués asomó como un tardío e insuficiente gesto de rebeldía.

Tantos

PT: 2' gol de Nogués (AR) por try de Bertero, 9' try de Cornejo (AR), 18' try penal (B), 22' penal de Nogués (AR), y 36' penal de Landó (B).

ST: 41' y 79' penales de Nogués (AR), 60' y 65' goles de Landó (B) por tries de Ceñal y Arana, 75' penal de Landó (B).

Plaza formó inicialmente con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro (A); José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Tomás Malanos (C) y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.