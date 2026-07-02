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Rugby: con el ex-Atlético del Rosario Mayco Vivas, Los Pumas tienen equipo para el debut

El pilar rafaelino alcanzará las 40 presencias con la selección argentina el sábado contra Escocia en el Nations Championship. El partido se jugará en el Kempes

2 de julio 2026 · 19:53hs
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Mayco Vivas formará parte de la primera línea de la selección argentina de rugby.

Mayco Vivas formará parte de la primera línea de la selección argentina de rugby.

El rafaelino Mayco Vivas, ex-Atlético de Rosario, fue confirmado entre los titulares de la selección argentina de rugby que debutará el sábado en el Nations Championship. La primera presentación de Los Pumas será contra Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El ingreso de Vivas, de pilar izquierdo, en reemplazo del lesionado Thomás Gallo, es uno de los 7 cambios que decidió el entrenador Felipe Contepomi con respecto a la formación titular que jugó contra Inglaterra, a fines de 2025.

Este sábado, Vivas llegará a los 40 partidos internacionales con Los Pumas. Su compañero, Matías Alemanno, alcanzará los 100. Se convertirá en el quinto jugador que tuvo como mínimo un centenar de encuentros con el seleccionado argentino.

Vivas tiene 28 años, participó en 2 Mundiales (Japón 2019 y Francia 2023) y en la actualidad juega para Oyonnax Rugby, de la segunda división de Francia.

Aparte del ingreso del expilar de Atlético del Rosario, las otras modificaciones serán: Pedro Delgado por Joel Sclavi, Guido Petti por Pedro Rubiolo, Matías Alemanno por Franco Molina, Santiago Grondona por Marcos Kremer (licenciado por el nacimiento de su hijo), Joaquín Oviedo por Juan Martín González (lesionado) y Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo (afectado a la final del Top 14 francés).

El XV de Los Pumas

La formación de Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Pedro Delgado, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

>> Leer más: Rugby: distintos sabores en los paladares litoraleños tras la cuarta fecha del Torneo del Interior

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni, 23. Bautista Delguy.

El calendario del Nations Championship es el siguiente:

4 de julio. Los Pumas - Escocia (16 horas), Córdoba.

11 de julio. Los Pumas - Gales (16), San Juan.

18 de julio. Los Pumas - Inglaterra (16), Santiago del Estero.

6 de noviembre. Los Pumas - Irlanda (17.10), Dublín.

14 de noviembre. Los Pumas - Italia (8.40), Génova.

21 de noviembre. Los Pumas - Francia (17.10), París.

27, 28 y 29 de noviembre. Fin de semana de finales, Londres.

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