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Rugby de la Urba: Atlético del Rosario la guapeó, pero CASI tuvo la última palabra

En la 5ta fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, Atlético del Rosario cayó ante el CASI 31-36 tras un partido muy parejo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

18 de abril 2026 · 19:27hs
Martín Elías desborda por una de las puntas mientras intenta deshacerse de la marca de los hombres del CASI.

Martín Elías desborda por una de las puntas mientras intenta deshacerse de la marca de los hombres del CASI.

Antes del partido se sabía que Atlético del Rosario frente al CASI estaba ante un partido difícil, duro, donde una caída era un resultado probable. En el marco de la 5ta fecha del Top 14 de la Urba, el equipo rosarino no escapó a esa realidad, perdió 31-36 pero si bien la derrota por definición mortifica, por la forma en que se dio, no dolió tanto. Hubo rugby, y del bueno.

Antes que nada, lo que hay que tener en cuenta de que Atlético tuvo enfrente un equipo que es uno de los candidatos al título, que de los cuatro partidos que había jugado hasta el sábado solamente perdió uno (ante Hindú y de visitante) y el resto los ganó a todos con claridad. Un equipo con jugadores grandes, pesados, sobre todo en su pack, que es desde donde desarrollan su juego. CASI es un equipo que quizás no tenga un juego atildado, pero si hay algo que tiene el conjunto sanisidrense en su alta efectividad. Ambas características las sacaron a relucir en el pasaje Gould y fueron dos de las claves del resultado.

A un rival así enfrentó el viejo y querido Plaza. En su contra jugó la falta de un tackle contundente y haber tomado un par de decisiones equivocadas que terminaron por inclinar la balanza. Aun así, el partido fue muy parejo.

Rugby para disfrutar

El primer tiempo fue de alto ritmo y marcador cambiante. Con control de pelota, abriendo la cancha con muchos pases, fue ganando terreno hasta que generó un penal. Buscó el line y tras un maul imparable, Ezequiel Reyes anotó la primera conquista de la tarde. Pero la alegría duró poco, ya que CASI respondió rápido con el try Jerónimo Solveyra para el 7-5. Luego vino el de Juan Bautista Torres Obeid y la puntería de Juan Akemeier estiraron la ventaja para la Academia a 14-5. Con buena presión, sin lujos, pero aprovechando cada metro, la visita controló el juego o al menos intentó hacerlo. Un penal de Nogués despertó a Plaza que, con los tries de Bertero y Ramiro Rubio se fue al descanso ganando 22-14.

En el complemento CASI mostró otra impronta desde el arranque. Fue más directo y dominó territorialmente. Tomás Phelan (el hijo de Tati, el ex entrenador de Los Pumas) descontó para las Cebras y el partido se hizo de ida y vuelta. De contra, con el try de Scaiano, la visita pasó al frente y en su frenesí, el partido se hizo desordenado pero aún en ese desorden Atlético siguió avanzando en el terreno.

Por acumulación de infracciones Phelan vio la amarilla pero Atlético no pudo aprovechar esa superioridad numérica. Nogués sumó un nuevo penal y Plaza quedó a tiro, pero el equipo ya daba cuentas de la dureza de la batalla. Peleó hasta donde pudo y fue cuando Akemeier cerró el partido con un penal para el 36-28 parcial, aunque sobre el cierre el apertura rosarino volvió a acertar a los palos para sellar el 36-31 final, un penal clave que le permitió a Atlético del Rosario asegurar el bonus defensivo (cuyo benefició se verá más adelante) en un torneo muy disputado, mientras CASI se quedó con su cuarta victoria del torneo.

El resto del Top 14

En los restantes partidos, los resultados fueron: Los Matreros 23, Los Tilos 32; Regatas Bella Vista 26, CUBA 23; La Plata 23, Buenos Aires 25; Hindú 39, Belgrano Athletic 22; Alumni 30, Newman 32 y Champagnat 7, SIC 24.

Posiciones y próxima fecha

Posiciones: 1) Hindú, 23 puntos; 2) SIC, 22; 3) CASI, 19; 4) Newman, 18; 5) Regatas Bella Vista, 14; 6) Champagnat, 12; 7) Atlético del Rosario y Alumni, 10; 9) Los Tilos, Los Matreros y Buenos Aires, 9; 12) La Plata, 7; 13) CUBA, 5; y 14) Belgrano Athletic, 2.

Próxima fecha (25/4): CUBA v. Atlético del Rosario, Newman v. Champagnat, SIC v. Hindú, Belgrano v. La Plata, Buenos Aires v. Regatas, CASI v. Los Tilos y Alumni v. Los Matreros.

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