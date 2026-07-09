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Robaron a una jubilada de 83 años y el sistema Lince fue clave para detener a cuatro sospechosos

El robo fue en zona oeste. La Policía realizó varios allanamientos y secuestró varios objetos robados, dinero y motocicletas

9 de julio 2026 · 13:41hs
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Uno de los allanamientos en zona oeste.

Uno de los allanamientos en zona oeste.

El 29 de junio pasado dos personas ingresaron a una casa en La República y Pasaje 1520, redujeron a una anciana de 83 años y a su cuidadora y un jardinero que estaba ocasionalmente en el lugar y huyeron con la misma moto en la que llegaron a la vivienda, sin embargo el sistema de IA "Lince" permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del robo, información que derivó en cuatro allanamientos y la detención de Enzo David H de 32 años; Mailén M de 31; Facundo Aquiles M de 19 y Sol Jazmín F de 16, quienes quedaron a disposición del fiscal Matías Ocariz.

Recorrido de la moto

A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia realizado mediante la plataforma Lince, la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) de la Policía de Investigaciones logró reconstruir los movimientos de los sospechosos y reunir pruebas suficientes para solicitar órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron en tres domicilios de Sánchez de Loria al 900 y otro en Génova al 6900, con apoyo de grupos tácticos.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados ocho celulares, dos cascos de motocicleta, prendas de vestir, una mochila negra y una motocicleta. Gran parte de esos elementos había sido identificada previamente en las imágenes analizadas por Lince, por lo que ahora forman parte de la evidencia incorporada a la causa. Desde el Gobierno provincial destacaron que esta herramienta permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo e identificar personas y vehículos.

Como funciona Lince

Lince, la herramienta tecnológica comprada al gobierno israelí e impulsada por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer las investigaciones criminales mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes. Funciona mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de videovigilancia. El sistema procesa grandes volúmenes de imágenes provenientes de cámaras de seguridad y permite detectar recorridos, movimientos, coincidencias y patrones vinculados a hechos delictivos. La herramienta permite reducir drásticamente los tiempos de análisis que antes demandaban horas de revisión manual de grabaciones. Mediante algoritmos de búsqueda y seguimiento inteligente, los investigadores pueden reconstruir secuencias completas, identificar personas, vehículos y trayectorias, y aportar evidencia de forma más rápida y precisa.

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