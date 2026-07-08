El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 8 de julio cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 19º y una mínima de 7º.
La temperatura máxima llegaría a 19º y la mínima no bajaría de 7º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 8 de julio cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 19º y una mínima de 7º.
La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, una marca de 9º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado a la mañana, ya con los termómetros marcando 7º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 19º bajando a 15º durante la noche.
El viernes habría un descenso de la máxima a 16º y la mínima se mantendría en 7º, otra vez con cielo mayormente nublado.
Para el sábado se anuncia 17º de máxima, 8º de mínima y nuevamente cielo mayormente nublado.
El domingo tendría una máxima de 15º, una mínima de 7º y cielo parcialmente nublado. En la tarde habría fuertes ráfagas de viento.
La semana arrancaría con un lunes de cielo despejado y temperaturas entre 17º y 7º.
El martes estaría parcialmente nublado con 19º de máxima y 8º de mínima.