El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

La temperatura máxima llegaría a 19º y la mínima no bajaría de 7º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 8 de julio cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 19º y una mínima de 7º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, una marca de 9º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado a la mañana, ya con los termómetros marcando 7º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 19º bajando a 15º durante la noche.

El viernes habría un descenso de la máxima a 16º y la mínima se mantendría en 7º, otra vez con cielo mayormente nublado.

Para el sábado se anuncia 17º de máxima, 8º de mínima y nuevamente cielo mayormente nublado.

El domingo tendría una máxima de 15º, una mínima de 7º y cielo parcialmente nublado. En la tarde habría fuertes ráfagas de viento.

La semana arrancaría con un lunes de cielo despejado y temperaturas entre 17º y 7º.

El martes estaría parcialmente nublado con 19º de máxima y 8º de mínima.