Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

El Mundial M20 continúa. En su presentación Los Pumitas lograron una goleada histórica ante Estados Unidos y se preparan para su segundo acto, donde enfrentarán a Irlanda en el Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia) y, obviamente, la vara estará mucho más alta.

Nicolás Fernández Miranda confirmó el equipo en el que habrá dos rosarinos en la formación titular, uno será el medioscrum de Jockey Club, Juan Preumayr y el otro el centro de Los Caranchos, Benjamín Ordiz. En tanto, Federico Narváez, de Atlético del Rosario, ocupará un lugar en el banco de relevos.

De no mediar cambios de último momento, para enfrentar a Irlanda, que viene de caer ante Inglaterra 34-27, Argentina formará con Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cuneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavidez; Tomás Dande, Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Bautista Lescano; Simón Pfister.

Enfoque Mundial

A Los Pumitas, la victoria ante el conjunto norteamericano le sirvió mucho más de lo que los números indican. Al menos eso dejó entrever el mendocino Eusebio Guiñazú, uno de los entrenadores asistentes, en la previa al partido con Irlanda, que dijo: “Ante Estados Unidos tuvimos un buen primer partido que nos permitió seguir construyendo lo que veníamos trabajando en las concentraciones nacionales y en el Rugby Championship. Estamos focalizados en nuestras fortalezas y entendiendo que serán importantes en los próximos partidos. El formato del torneo nos demuestra que hay que ir a ganar todos los partidos para clasificar, así que estamos enfocados en ir a buscar el triunfo ante Irlanda, que perdió en su debut, por lo tanto es una buena oportunidad para nosotros. En estos días hicimos foco en la recuperación del equipo y seguir trabajando en nuestros puntos fuertes para ir a buscar ese resultado”, reseñó el ex Puma.

La segunda fecha del Mundial contempla además los siguientes partidos: Gales v. Uruguay, Francia v. España, Australia v Fiji, Inglaterra v. Estados Unidos, Nueva Zelanda v. Escocia, Sudáfrica v. Georgia e Italia v. Japón.