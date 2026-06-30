La Capital | Ovación | Mundial

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Los Pumitas enfrentarán al equipo del Trébol el próximo jueves en el Avchala Stadium de Tbilis por la segunda fecha del Mundial M20

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de junio 2026 · 17:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
El back de Los Caranchos Benjamín Ordíz será uno de los centro titulares en el equipo argentino que enfrentará a Irlanda este jueves.

El back de Los Caranchos Benjamín Ordíz será uno de los centro titulares en el equipo argentino que enfrentará a Irlanda este jueves.

El Mundial M20 continúa. En su presentación Los Pumitas lograron una goleada histórica ante Estados Unidos y se preparan para su segundo acto, donde enfrentarán a Irlanda en el Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia) y, obviamente, la vara estará mucho más alta.

Nicolás Fernández Miranda confirmó el equipo en el que habrá dos rosarinos en la formación titular, uno será el medioscrum de Jockey Club, Juan Preumayr y el otro el centro de Los Caranchos, Benjamín Ordiz. En tanto, Federico Narváez, de Atlético del Rosario, ocupará un lugar en el banco de relevos.

Los Pumitas, confirmados

De no mediar cambios de último momento, para enfrentar a Irlanda, que viene de caer ante Inglaterra 34-27, Argentina formará con Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cuneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavidez; Tomás Dande, Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Bautista Lescano; Simón Pfister.

Esperando el momento para ingresar estarán Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Felipe Hygonenq, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández.

Enfoque Mundial

A Los Pumitas, la victoria ante el conjunto norteamericano le sirvió mucho más de lo que los números indican. Al menos eso dejó entrever el mendocino Eusebio Guiñazú, uno de los entrenadores asistentes, en la previa al partido con Irlanda, que dijo: “Ante Estados Unidos tuvimos un buen primer partido que nos permitió seguir construyendo lo que veníamos trabajando en las concentraciones nacionales y en el Rugby Championship. Estamos focalizados en nuestras fortalezas y entendiendo que serán importantes en los próximos partidos. El formato del torneo nos demuestra que hay que ir a ganar todos los partidos para clasificar, así que estamos enfocados en ir a buscar el triunfo ante Irlanda, que perdió en su debut, por lo tanto es una buena oportunidad para nosotros. En estos días hicimos foco en la recuperación del equipo y seguir trabajando en nuestros puntos fuertes para ir a buscar ese resultado”, reseñó el ex Puma.

La segunda fecha del Mundial contempla además los siguientes partidos: Gales v. Uruguay, Francia v. España, Australia v Fiji, Inglaterra v. Estados Unidos, Nueva Zelanda v. Escocia, Sudáfrica v. Georgia e Italia v. Japón.

Noticias relacionadas
El DT de Alemania, Julian Nagelsmann, fue crítico de su equipo tras la derrota ante Paraguay.

"Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel": la particular autocrítica de Alemania

historico: marruecos elimino a paises bajos y clasifico a octavos de final del mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Este es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón”, sostuvo Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: "Entraron 26 guerreros y salieron hechos leyendas"

Modernas autopistas de varios carriles y tránsito constante atraviesan las ciudades de Estados Unidos. 

El otro Mundial: el imperio de las máquinas y la vida cotidiana sin contacto personal

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Lo último

Nadia Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

Nadia Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante"

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Se trata de Zaira, de 17 años y oriunda de Pérez. La joven se encontraba internada en grave estado desde el siniestro producido en la madrugada del sábado

Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea
Policiales

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante"

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: Cumplimos con la palabra
Política

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: "Cumplimos con la palabra"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Ovación
Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Por Pablo Mihal
Ovación

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Mundial Juvenil de rugby: Juan Preumayr y Benjamín Ordiz serán titulares en Los Pumitas ante Irlanda

Básquet: la Asociación Rosarina estuvo a la altura con la organización del Femenino U13

Básquet: la Asociación Rosarina estuvo a la altura con la organización del Femenino U13

Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

Policiales
Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea
Policiales

Provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

La Ciudad
De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo
Turismo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá tomar el último café en el histórico edificio

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá tomar el último café en el histórico edificio

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario
La Ciudad

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país
Economía

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026
La Ciudad

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer
La Ciudad

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a disfrutar del martes antes de que baje la temperatura

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez
La región

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum
Ovación

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias