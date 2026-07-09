Francia es un gallo de riña: se sacó a Marruecos de encima y clasificó a la semifinal

De la mano de un iluminado Mbappé, que erró un penal, el equipo galo fue el primero en meterse entre los mejores cuatro del Mundial. Buen arbitraje de Tello

Los jugadores de Francia celebran tras el golazo de Mbappé. El Mundial tiene su primer semifinalista.

A Francia hoy parece que no hay con qué darle. Porque juega, intenta siempre y rara vez no logra imponer las condiciones de un partido. En un cotejo que se le presentó complicado de entrada, con un penal errado por parte de Kylian Mbappé, el seleccionado galo se sacó de encima a Marruecos por 2-0 y clasificó a semifinales.

Con este resultado, Francia espera por su rival en la semi, que saldrá del cruce entre España y Bélgica , que juegan este viernes, a las 16. También fue el partido en el que Mbappé volvió a convertir y alcanzó (con un encuentro más) a Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores del Mundial. Ahora los dos están con ocho tantos.

Todo fue de Francia en el inicio del partido, más allá de que Marruecos intentó por momento disputarle la tenencia del balón. Pero esa supremacía francesa de a poco se fue cristalizando en la cantidad y calidad de llegadas. El arquero marroquí, Bono, de a poco comenzó a transformarse en figura.

En la velocidad de Mbappé, en la impronta de Dembelé y en el despliegue del resto, Francia hizo los méritos suficientes para abrir el marcador. Bono metió una atajada estupenda sobre los 20 minutos ante una de las más claras del equipo galo.

La chance ideal para Francia

Francia tuvo la chance ideal para romper el partido, en esa arremetida de Mbappé que terminó con un claro penal (marcado de inmediato por Facundo Tello). Pero los minutos posteriores fueron raros.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Es que el delantero de Real Madrid estaba listo para la ejecución, pero la misma no llegaba. Tello ordenaba a todos, Mbappé lo miraba, preguntaba qué pasaba y todo era dilación. Dos veces llegó a acomodar la pelota el capitán de Francia, hasta que llegó ese tirito que fue fácil para Bono. Mbappé le reclamó a Tello por todo lo demorado, pero lo cierto es que ese pie derecho siempre afilado esta vez no estuvo fino.

>>Leer más: Mundial 2026: un portugués será el árbitro para el duelo entre Argentina y Suiza

La tónica del partido no cambió en absoluto. Los recaudos de Marruecos y la ambición de Francia hizo que pocos minutos después el arquero Bono volviera a agigantar su figura para desviar un remate de Doué.

Y en el primer minuto de adición el lateral francés Digne sacó un potente remate desde afuera del área que se estrelló en el travesaño. Francia claramente mereció más en ese primer tiempo, pero se fue al descanso sin poder romper el empate.

AHORA SÍ: ¡DERECHAZO Y GUARDAR!



Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Marruecos amagó, pero...

Marruecos se animó un poquito más en el inicio del complemento, pero la respuesta de Francia no se hizo esperar. Llegó el minuto 14 cuando el pie derecho de Mbappé volvió a tomar filo. Desde el borde del área la puso con una calidad increíble contra el palo derecho.

>>Leer más: El otro Mundial: Argentina hizo el milagro en Atlanta, la tierra del líder de la igualdad racial

Golpazo para un Marruecos que no tuvo tiempo para la reacción, porque en el intento de ir en busca de la igualdad apareció en escena Dembelé con un remate desde afuera del área para empezar a bajarle la persiana al partido.

SE ENCENDIÓ LA MÁQUINA FRANCESA



Dembélé se llevó la pelota desde mitad de cancha y la puso esquinada al palo derecho para el 2-0 ante Marruecos. pic.twitter.com/RaW08N89yX — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Con esa diferencia, Francia sacó el pie del acelerador y atacó sólo cuando lo creyó conveniente, ya con Mbappé afuera por una molestia en su pie derecho. Marruecos tuvo alguna que otra aproximación, pero nunca tuvo la mínima chance de discutirle la clasificación a semifinales. Francia lo hizo de nuevo. Y lo hizo con la autoridad de un verdadero candidato.