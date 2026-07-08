La industria se volvió a hundir en mayo y acumula una baja de 3,1 % en cinco meses

El sector de la maquinaria agrícola es uno de los que explicó la caída de actividad industrial en mayo.

La producción industrial volvió a caer en mayo. Se derrumbó un 5,7 % interanual, arrastrada fundamentalmente por derrumbes en textiles, maquinaria y autos. En términos mensuales hubo un tenue rebote pero no logró revertir el resultado negativo del acumulado de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. Entre las divisiones más relevantes del indicador, resaltó un desplome interanual del 18,2 % en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado.

“Según empresas consultadas, los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos y, al mismo tiempo, se observa una mayor competencia de productos importados”, subrayó el informe oficial.

También fue preocupante la caída del 15 % en productos de metal, maquinaria y equipo. En este caso, la contracción fue explicada en buena parte por los números negativos en la fabricación de maquinaria agrícola y electrodomésticos, en este último caso afectados por la apertura comercial, según afirman representantes del rubro.

Autos con freno

Asimismo, la industria automotriz registró un declive del 15,9 %, causado tanto por menores ventas a concesionarios locales como por menos exportaciones. Esta situación de las terminales afectó también a las autopartistas.

Respecto de abril de este año, el índice de producción mejoró 0,4 %. En esta comparación se mantiene el “serrucho” que caracterizó a sus movimientos en 2026, alternando subas y bajas. En el acumulado de los primeros cinco meses, la producción industrial se ubicó 0,1 % por debajo de la del mismo período de 2025.

A nivel sectorial, hubo rebotes mensuales en dos de los sectores más perjudicados desde que asumió el gobierno de Javier Milei: el textil (4,9 %) y el automotriz (7,5 %). También fue importante el alza en la producción de minerales no metálicos (+8,3 %), un rubro que incluye productos de la siderurgia e insumos demandados por la construcción.

En la comparación interanual, la caída de mayo fue la segunda consecutiva, ya que en abril la actividad había bajado 2,5 %. En rigor, las bajas se acumulan desde julio del año pasado, con la sola excepción del crecimiento de 5 % que mostró en el mes de marzo. En los primeros cinco meses del año la industria acumula un derrumbe del 3,1 % interanual.

Construcción

El Indec también informó datos positivos para la construcción, con un salto mensual del 6,3 % e interanual del 4,1 %. La consultora LCG destacó en un informe los avances en los permisos de edificación privada y un aumento en el porcentaje de empresas que realizan obras privadas, aunque siguen percibiendo incertidumbre entre los empresarios.

“Para todo el año, estimamos una actividad industrial con variación promedio nula (o incluso, con caída marginal), mientras y un crecimiento marginal de la construcción (menor al 3 %) que lejos estará de revertir la caída acumulada en los últimos 2 años”, estimó LCG.

Los datos del consumo, con relación a igual mes del año anterior, muestran subas de 23,6 % en pinturas para construcción; 18,3 % en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1 % en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1 % en hormigón elaborado; y 9,6 % en hierro redondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, se observaron bajas de 19,6 % en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2 % en asfalto; 8,0 % en ladrillos huecos; 7,8 % en placas de yeso; 7,4 % en yeso; 6,8 % en cales; 3,2 % en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3 % en cemento portland.

Como complemento de los datos del Isac, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. En abril de 2026, este indicador registró una suba de 1,2 % con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-abril de 2026, este indicador presentó una suba de 1,2 % con respecto al mismo período del año anterior.