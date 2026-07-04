Rugby: en la irregularidad de Atlético del Rosario, el Canario voló alto en el pasaje Gould

En la 14ª fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba), Atlético del Rosario cayó ante La Plata 41-25.
Atlético del Rosario cayó ante La Plata en un partido donde no pudo desarrollar el mismo rugby con el que había vencido a Hindú
Por Pablo Mihal
En la 14ª fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba), Atlético del Rosario cayó ante La Plata 41-25.
Venía de vencer a Hindú, uno de los equipos que encabeza en el Top 14 Copa Macro y cuando todo el mundo pensaba que ese triunfo podía traer viento de cola y cierta estabilidad, cayó sin atenuantes ante un equipo como el Canario que hasta este sábado había ganado apenas 3 partidos de los 13 que disputó, pero que este sábado voló más alto en juego y ambición que el conjunto local. Es realmente llamativa la irregularidad del equipo del pasaje Gould. Llamativa y en un punto inexplicable. Desconcierta.
El partido arrancó a pedir de boca para el local, que rápidamente se puso en ventaja con los tries de Tomás Cornejo y Nicolás Casals, los que sumado a una conversión y un penal del apertura Manuel Nogues ponía a Atlético adelante en el marcador por 15-0 cuando el reloj apenas había superado el cuarto de hora. Pareció que con esa contundencia le había marcado la cancha y se encaminaba a una nueva victoria, pero a partir de ahí el equipo platense se mostró más combativo y empezó a dar vuelta la historia. Las conquistas de Francisco Ringuelet y de Tomás Suárez Folch, no solo acercaron al conjunto de Gonnet en el marcador sino que le dieron impulso a ir por más en un partido que ya había emparejado en el juego.
Tomás Cornejo volvió a apoyar y le dio cierto alivio al local, pero en los instantes finales del primer parcial, la visita aceleró y con los tries de Juan Soto y Pedro Addiechi dio vuelta la historia. Con las conversiones de Suárez Folch, se puso 26-22 arriba al cierre del primer parcial.
En el complemento, el juego de Atlético se fue deshilachando y la visita ganando la pulseada. Ni bien arrancó el segundo tiempo, Suárez Folch sumó un penal y Nogués contestó con el suyo, pero con eso no alcanzaba. Plaza no encontró los caminos como para encaminarse a la victoria como sí lo hizo La Plata, que con los tries de Joaquín Núñez y Luca Juliano sentenció la historia y dejó a Plaza con las manos vacías.
En la próxima fecha Atlético visitará a Regatas Bella Vista, que este sábado vapuleó a Los Matreros 61-7.
En el resto de la fecha los resultados fueron: Belgrano 58, SIC 40; Buenos Aires 23, Newman 36; Los Tilos 40, Hindú 25; CASI 47, Champagnat 30 y CUBA 31, Alumni 66.
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