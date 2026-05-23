Super Rugby Américas: Capibaras XV logró sellar su pasaje a semifinales en su primer intento

Los ganadores anotaron un try en el último minuto ante Selknam en Paraná y sumaron el punto bonus para acceder a la etapa definitoria del torneo

Capibaras clasificó a las semifinales dos fechas antes del cierre de la fase regular de su primer Súper Rugby Américas.

El equipo del Litoral consiguió lo que tanto necesitaba. Con un final muy emotivo, con ribetes de película, con try y punto bonus en la expiración misma del partido, que le selló el boleto a las semifinales del Súper Rugby Américas , por la 12ª fecha, Capibaras XV venció 34 a 17 al conjunto chileno Selknam.

El encuentro se jugó en las instalaciones de Paraná Rowing y contó con el arbitraje de Tomás Ninci . La franquicia hizo los méritos para quedarse con el triunfo y el pase a la siguiente ronda. De esta manera, alcanzó el objetivo dos jornadas antes del final de la fase actual.

Con un try de Gino Dicapua en el último minuto y con un Ignacio Dogliani intratable, el equipo de la región litoraleña consiguió el punto bonus por sumar cuatro tries en el cotejo y se metió entre los grandes protagonistas del torneo en su primera presentación en estas lides.

Lo que tenía que hacer el local

Capibaras sabía que tenía que ganar con punto bonus, para definir todo en este momento. Y no le fue nada sencillo porque Selknam jugó un gran primer tiempo. La franquicia local recién pudo inclinar la balanza y sacar los pasajes en los últimos 40 minutos, cuando hizo gala de sus mejores virtudes y se decidió a generar volumen de juego. Así tuvo su premio.

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El intenso duelo se desarrolló en Paraná Rowing y este resultado lo deja muy lejos de Tarucas, que ya no lo puede alcanzar bajo ninguna combinación numérica. Era el partido de la fecha y los dos se hicieron cargo de eso. Capibaras fue más efectivo y aprovechó mejor sus momentos. Eso marcó la principal diferencia entre ambos.

Fue un duelo muy caliente. De hecho, Selknam era el que venía más obligado, el que salió más decidido en la primera etapa. Era la visita en esos pasajes la que proponía y tenía mucho más la pelota. Así se dio un choque muy físico, muy caliente, muy cortado, donde había tackles al límite, que se terminaban pagado con tarjetas.

En este marco, no extrañó que Selkman anote a través de Torrealba y de Garafúlic. En esa etapa. Capibaras sólo exhibió esbozos que no lograban equilibrar el desarrollo del juego. Cerca de los 30’, el duelo de casa tuvo una serie se scrums muy cerca del ingoal rival, pero no pudo anotar. Pero poco después, pudo apoyar a través de Rossetto. Tardó media hora en arrancar, pero se puso en partido a tiempo.

Capibaras se lo llevó en el complemento

En la segunda etapa, con un try Dogliani, la gran figura del match, el local se puso arriba por primera vez, y empezó a rumbear hacia al triunfo y a soñar con argumentos para llegar al bonus. Claramente, Capibaras salió con más claridad y determinación en el complemento para llevar el trámite a una zona más conveniente a sus intereses.

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El try de Bohme para la visita insertó un manto de dudas, pero este equipo del Litoral sintió el llamado y fue por lo gesta que reclamaba su interior. Sobre el final, ese envión de Capibaras generó imprecisiones y tarjetas en el elenco adversario. Y de la mano de Dogliani y con un Dicapua que apareció solo, sobrando por su punta, para sentenciar el pleito con una palomita inolvidable.

Así, Capibaras forjó un triunfazo muy festejado en Paraná, ante su propia gente, que lo llena de confianza y de ilusiones para las instancias semifinales. Ya dejó en claro que no será un espectador. Va por más, y lo tiene merecido.

La síntesis de Litoral ante Selknam

Capibaras XV formó inicialmente con D. Corea, M. Vaca, y E. Avaca; L. Colidio y L. Bur, I. Gandini, F. Villagrán, y M. Bernstein (C), A. Sugasti, e I. Dogliani; G. Dicapua, G. Chesini, B. Heit, L. Cipriani, y F. Rossetto.

En tanto, Selkman alineó a E. Shea, A. Bohme, e I. Gurruchaga; S. Pedrero y C. Saavedra; A. Escobar, E. Tchimino, y S. Montagner, M. Torrealba y R. Fernández; N. Saab, M. Garafulic, D. Saavedra, M. Bustamante, y C. Game.

Tantos: PT: 8’ gol de Garafúlic (S) por try de Torrealba, y 15’ try de S Garafúlic, 31’ gol de Dogliani C por try de Rossetto.ST: 42’, 75’ y 80’ goles de Dogliani, por tries de él mismo (2) y de Dicapua; 50’ penal de Dogliani C, y 58’ try de Bohme S.