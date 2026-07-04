Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

El rugby vernáculo vuelve al ruedo. En el inusual horario de las 14, se disputará la novena fecha del Top 9 del Regional del Litoral Copa Banco Macro

Tras el clásico, Duendes recibe al Jockey de Venado Tuerto y el verdiblanco a Universitario.

El rugby vernáculo está de fiesta. Después de dos semanas el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena para disputar en el Top 9, donde está en juego la Copa Banco Macro, la novena y última fecha de los partidos de ida de la fase clasificatoria, y la octava fecha del torneo de Segunda División.

La fecha, con motivo de la disputa de la primera fecha del Nations Championship donde Argentina enfrentará a Escocia en Córdoba, se adelantan los horarios de los partidos por lo que l os kick off están programados para las 14.15.

En las Cuatro Hectáreas de Fisherton, Jockey Club Rosario (6º, 19 puntos) recibirá a Universitario (8º, 17 puntos) bajo la supervisión de Juan Vega. El verdiblanco viene de quedarse con el clásico ante Duendes por 18-10, mientras que los académicos llegan tras superar a Old Resian en la Quinta por 31-24.

Duendes (3º, 25 puntos), en tanto, enfrentará en su cancha del barrio Las Delicias a Jockey Club Venado Tuerto (10º, 12 puntos), que viene de caer ante Estudiantes por 37-15 en el sur provincial. Mateo Ciaccio es el árbitro designado para este encuentro.

Con el arbitraje de Carlos Poggi, GER (4º, 24 puntos), en tanto, se presentará en la Bombonera del parque Independencia ante Rowing (7º, 18 puntos). El conjunto mens sana venció en la octava fecha a Crai en Santa Fe por 32-28, mientras que Rowing igualó con Santa Fe Rugby 29-29.

Old Resian (9º, 13 puntos), visitará a Santa Fe Rugby (2º, 27 puntos) y en el partido televisado Estudiantes (1º, 31 puntos) recibirá a Crai (5º, 23 puntos). Juan Moyano y Joaquín Zapata son los respectivos árbitros de estos encuentros.

Segunda División del Regional del Litoral

En el marco de la octava fecha del torneo de Segunda División, Logaritmo (1º, 34 puntos), el líder del torneo, visitará a Alma Juniors (3º, 26 puntos) en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Otro choque donde estará centrada la atención será el que disputen en calle Wilde Los Caranchos (4º, 26 puntos) y Círculo Rafaelino (2º, 27 puntos).

Completando la fecha Provincial (5º, 26 puntos) visitará a Universitario SF (6º, 25 puntos), mientras que Tilcara (7º, 14 puntos) recibirá a Gimnasia de Pergamino (11º, 7 puntos); Cha Roga (12º, sin unidades) a Los Pampas (8º, 12 puntos) y Regatas & Belgrano (9º, 11 puntos) a La Salle (10º, 8 puntos).