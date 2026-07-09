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Dibu Martínez pide a los hinchas que le tengan fe: "Ya va a llegar mi momento"

"Sentí un poco como que no pude ayudar a nadie", reconoció tras la remontada ante Egipto. Ahora va por la reivindicación

9 de julio 2026 · 20:04hs
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Dibu Martínez pide a los hinchas que le tengan fe: Ya va a llegar mi momento

Cuatro años después de ser uno de los héroes del título en Qatar 2022, Emiliano Martínez no pudo disfrutar del todo de la épica remontada argentina ante Egipto, por octavos de final del Mundial 2026. Otra vez le hicieron dos goles y sintió que no pudo ayudar a su selección. Pero el arquero albiceleste mira hacia adelante y no abandona su confianza: "Ya va a llegar mi momento".

Artífice de atajadas memorables que llevaron a Argentina al título, Dibu Martínez no mostró todavía en este Mundial esa calidad en el arco y, después de tantos halagos, ahora empezó a recibir algunas críticas. Incluso hay quienes le reprochan que perdió parte de esa personalidad arrolladora que mete miedo en los rivales. Y en el partido ante Egipto lo sintió en carne propia.

“Después del 2-0 la vi negra. La verdad que sentí un poco como que no pude ayudar a nadie. Y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve acá en la selección. Pienso que ya va a llegar mi momento”, afirmó.

>> Leer más: Pare de sufrir: Argentina y el riesgo de abrir el paracaídas muy cerca del piso

Dibu estuvo en el arco en las dos copas América que ganó la selección, en la Finalísima y en el Mundial de Qatar. Todos los argentinos recuerdan su pierna izquierda salvadora en la final, ante el francés Randal Kolo Muani, y sus bailecitos en la tanda de penales. Pero hoy Dibu Martínez lamenta los goles sufridos, incluso en el soberbio remate de Sidny Lopes Cabral para el 2-2 transitorio ante Cabo Verde. “Qué golazo me metieron, déjame de joder”, reconoció.

Las estadísticas de Martínez no lo tienen entre los más arqueros más destacados, con cinco goles recibidos y cuatro atajadas. Aparece con un -1.5 en la métrica de goles evitados de la plataforma de datos Opta que evalúa la efectividad de los arqueros.

Es cierto que Dibu no llegó al Mundial de la mejor manera. El 20 de mayo se fracturó el dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor previa de la final de la Liga Europa con Aston Villa. Se corono campeón en cancha ante Friburgo de Alemania, pero después incluso se especuló con la posibilidad de que no llegar al debut mundialista.

Ahora buscará redimirse en el cruce de cuartos de final contra Suiza, este sábado en Kansas City, a las 22 (hora argentina). “Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos, así que me voy a mentalizar en ayudarlos yo a ellos”, sentenció Dibu.

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