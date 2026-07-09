A un jugador inglés le dieron dos fechas y no podrá estar en semifinales

Si Inglaterra supera a Noruega en cuartos de final tampoco podrá disponer de su lateral derecho ya que recibió un castigo mayor al que esperaban

Más allá de las polémicas por el perdón a las tarjetas rojas en el Mundial 2026, Inglaterra recibió un severo golpe interno ya que conoció el castigo que recibió el defensor Jarell Quansah después de la expulsión ante México.

El l ateral derecho que milita en el Bayer Leverkusen recibió la tarjeta roja a los 54' del duelo por cuartos de final, en el estadio Azteca, por una dura falta sobre Jesús Gallardo.

Y, más allá de que la federación inglesa y el técnico Thomas Tuchel reconocieron que estaban analizando apelar la sanción, luego del polémico perdón a Balogun de Estados Unidos, finalmente el Comité Disciplinario de la Fifa le determinó una pena de dos jornadas, que abarcaría hasta las semifinales, por lo que si pasan Inglaterra y Argentina de instancia, el marcador de punta no podrá ser de la partida.

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Señas particulares

Quansah tiene 23 años y cinco choques internacionalidades con Inglaterra, pero en el Mundial 2026 sólo fue de la partida contra Panamá y México, siendo reemplazado a los 63' en el primer caso y expulsado en el segundo a los 54'. Se perderá de esta manera los cuartos de final contra Noruega, pautados para este sábado en Miami, y una hipotética semifinal frente a Argentina o Suiza.

Tuchel designó a Reece James y Djed Spence cuando Quansah, con pasos por Liverpool y Bristol Rovers, no jugó desde el inicio del cotejo.

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