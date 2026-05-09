Rugby: en el duelo de fundadores, Plaza fue mucho más y pudo festejar ante su gente en el pasaje Gould

Atlético del Rosario superó de manera clara 59 a 28 a Buenos Aires, por la 7º fecha del Top 14 de la Urba, y pudo gritar en su propia casa

Plaza trabajó el partido con el line y el maul, y lo definió con los backs. Justa victoria del equipo rosarino.

En una nueva edición del clásico más antiguo del rugby argentino, Atlético del Rosario venció claramente esta tarde 59 a 28 a Buenos Aires en el pasaje Gould. Este resultado por la fecha 7ª del Top 14 de la Urba Copa Macro, contó con la supervisión del internacional Damián Schneider, y le sirvió a Plaza para seguir afirmándose en la máxima categoría.

En una tarde fría, con lloviznas, y con mucho viento, el equipo rosarino no dejó dudas en un campo de juego que lució en perfectas condiciones, a pesar de las inclemencias climáticas.

Los dos venían con campañas similares a cuestas, pero el dueño de casa hizo méritos para alcanzar el triunfo con bonus a través de un muy buen trabajo en el line y en el maul, y definiendo por afuera con la habilidad y el desparpajo de los tres cuartos .

La visita, asomaba a veces desde el scrum, pero de a poco se fue desdibujando y fue quedando cada vez más lejos en el marcador. Sin embargo, nunca bajó los brazos y buscó hasta el final.

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Diferencias que se acentuaron

El PT finalizó 33 a 14 y ya exponía las diferencias entre los dos protagonistas, que después se fueron incrementando.

En tanto, el complemento comenzó a pedir de Plaza con try de Nogués en el inicio, y desde ahí todo rumbeó con relativa facilidad hacia un marcador cada vez más abultado.

Buenos Aires se fue quedando en intenciones de reacción que chocaban contra sus propias imprecisiones. Más allá de eso, no bajó los brazos hasta el final.

De esta manera, Plaza obtuvo una victoria merecida ya que en un duelo de ida y vuelta, muy atractivo para mirar, fue el que se equivocó menos y desde esa eficacia sentenció un duelo que no había arrancado de forma sencilla.

Así, en un choque con mucha historia, este importante triunfo se quedó en Rosario y eso representa una estación de motivación para Atlético en el Urba Top 14. Y, además, Plaza pudo forjar el grito que necesitaba en su propia casa.

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Tantos:

Primer tiempo:

5' y 17' goles de Capalbo (BA) por try penal y de Campbell; 8', 14', 24, y 33' goles de Nogués (AR) por tries de Cornejo, Elías, Bertero y Casals; 40' try de Lucas Malanos (AR).

Segundo Tiempo:

41', 53' y 57' goles de Nogués (AR) por try de él mismo, Casals y Cornejo; 73' y 77' goles de Capalbo por tries de Prieto y Handley; y 81' try de Tomás Malanos (AR)

Formaciones iniciales:

AR: Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio, y Bruno Montenegro, José Cáceres, y Octavio Capella, Federico Etcheverry, Ignacio Sapino, y Lucas Malanos, Tomás Cornejo, y Manuel Nogués, Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos (c), Juan Cruz Bertero, y Martín Elías.

BA: Tomás Gallo, Tomás Rosasco, y Renzo Zanella, Francisco Syriani, y Bautista Saint Bonnet, Francisco Ibarra, Simón Mimessi, y Juan Segundo Campbell, Nicolás Del Campo, y Mateo Capalbo, Julián Quetglas, Agustín Lamensa (c), Luis Prieto Martínez, Benjamín Handley, y Nicolás Pizzo.

En los otros encuentros destacados de la 7ª fecha, Newman le ganó 26 a 25 a Hindú, en el duelo más sobresaliente de la jornada, y también hicieron lo propio SIC 38 a 31 a La Plata, Belgrano Athletic 15 a 13 a Regatas Bella Vista, Alumni 76 a 7 Champagnat, CASI 48 a 24 a Los Matreros, y CUBA 42 a 33 Los Tilos.