Romina Diez cruzó a Monteverde por su silencio ante la condena a Cristina Kirchner

La diputada libertaria cargó contra el candidato que compite al Concejo de Rosario por el peronismo. "¿Imagino que no la va a negar por estar en campaña?", dijo

La diputada nacional de la Libertad Avanza, Romina Diez , cargó contra el candidato a concejal de Rosario Juan Monteverde sobre la condena a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad Nacional. "¿Imagino que no la va a negar por estar de campaña?", lanzó la diputada libertaria en redes sociales.

"Imagino que no la va a negar por estar en campaña. O como decía el otro Marx (no su ídolo), estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Zurdos empobrecedores, demagogos y ahora, en silencio, parecen soldados del cálculo electoral", lanzó la legisladora por la provincia de Santa Fe.