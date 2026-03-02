Romina Diez: "Acompañamos a Milei con el Congreso más reformista de la historia argentina" La diputada santafesina celebró el discurso del presidente. "Vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente", celebró 2 de marzo 2026 · 12:01hs

Romina Diez

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, respaldó el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del nuevo periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.

“Fue un mensaje claro, vamos a dejar atrás cien años de decadencia y seguir en el camino de la libertad”, afirmó la presidenta del partido en Santa Fe.

La referente de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, Romina Diez, sostuvo que se acompañarán los proyectos del gobierno con el Congreso más reformista de la historia argentina. "Seguiremos votando las reformas necesarias para hacer grande a la Argentina nuevamente", sostuvo.

En un nuevo discurso ante el Congreso, el presidente Milei fijó este domingo primero de marzo la hoja de ruta para este año Legislstivo. "Seguimos adelante con las reformas que se necesitan, vamos a sacar todos los proyectos que permitan que Argentina vuelva a ser potencia", adelantó Romina Diez.