Romina Diez: "Acompañamos a Milei con el Congreso más reformista de la historia argentina"

La diputada santafesina celebró el discurso del presidente. "Vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente", celebró

2 de marzo 2026 · 12:01hs
La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, respaldó el discurso del presidente Javier Milei en la apertura del nuevo periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.

“Fue un mensaje claro, vamos a dejar atrás cien años de decadencia y seguir en el camino de la libertad”, afirmó la presidenta del partido en Santa Fe.

La referente de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, Romina Diez, sostuvo que se acompañarán los proyectos del gobierno con el Congreso más reformista de la historia argentina. "Seguiremos votando las reformas necesarias para hacer grande a la Argentina nuevamente", sostuvo.

En un nuevo discurso ante el Congreso, el presidente Milei fijó este domingo primero de marzo la hoja de ruta para este año Legislstivo. "Seguimos adelante con las reformas que se necesitan, vamos a sacar todos los proyectos que permitan que Argentina vuelva a ser potencia", adelantó Romina Diez.

Liberación de Nahuel Gallo: el gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA

"¡Ladrones!": Milei inauguró las sesiones ordinarias con fuertes cruces con opositores

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

La detención fue anunciada por el gobierno de Santa Fe y se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

