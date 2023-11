Reconquista: denuncian a un profesor por pedirle a sus alumnos que "no voten a Milei"

El docente de Historia fue grabado a escondidas por una alumna diciéndoles a los chicos "no sean descerebrados" en medio de un cruce opiniones frente al balotaje.

La Escuela de Educación Técnica Nº 462, de Reconquista, donde un docente fue denunciado por pedir a sus alumnos que no votaran a Milei.

En el audio que trascendió en medios de Reconquista, se lo escucha decir al docente : "No sean descerebrados chicos, ese tipo (por Javier Milei), la que está con ese tipo (por Victoria Villarruel), está a favor de los crímenes de lesa humanidad, niega el terrorismo de Estado, niega la dictadura, niega tantas cosas, ese tipo directamente no se tendría que presentar, y le están dando la oportunidad".

23-10-2023_el_candidato_presidencial_de_la (1).JPG Javier Milei pide pista a un acuerdo con Juntos por el Cambio para el ballotage de noviembre.

En otra parte del audio, Córdoba les dijo a sus alumnos: "¡Cómo van a estar a favor de un personaje así, ese tipo es nefasto! ¿Por qué es nefasto?, porque es antidemocrático, tiene una vicepresidenta que está por largar a todos los torturadores si llega a la Presidencia. ¿A vos te parece bién? Hicieron desaparecer personas, niños, 30.000 desaparecidos, los tiraban de los aviones. ¿Entonces?, todo el año, todo lo que yo di en clases, donde metés esas clases vos? Ni idea tenés!...", dijo luego, dirigiéndose puntualmente a uno de los chicos.

Finalmente, Córdoba agregó: “¿Sabes cuánto saldría un pasaje? Te sacan las jubilaciones, te sacan las pensiones. ¿De qué va a vivir tu vieja? Te sacan el aguinaldo, ¿De qué te va a mantener a vos, de que te va a comprar las zapatillitas, la ropa esa que te compra, la computadora que te dieron? ¿Sabes cuánto sale una computadora?, estás diciendo barbaridades. Pensá un poquito, agarrá los libros, te va a hacer mejor, antes de decir boludeces, porque realmente yo lo que haría es hacer una nota y llamarla a tu mamá por las barbaridades que estás diciendo, porque estás justificando a un tipo antidemocrático, un tipo que va a hacer un desastre en la Argentina si llega a aparecer. Obviamente que no, seguramente que no. Toda la jubilación, todo lo que tenga que ver con lo que el Estado, este tipo lo va a tirar todo por la borda...".

La opinión del Ministerio de Educación

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho", el subsecretario de Nivel Medio del Ministerio de Educación, Gregorio Vietto , señaló este miércoles que no estaba de acuerdo con la forma en que el docente encaró en clases el tema de las elecciones y reconoció que se utilizaron palabras violentas. “Las formas del docentes fueron al menos desafortunadas por la violencia de las palabras que utilizó, en un ámbito donde tienen que priorizarse el respeto. No estamos de acuerdo con las formas con que el docente encaró este tema en el aula"

"Nos parece que se discuta sobre las elecciones y el balotaje, y que se haga lugar a la discusión con los chicos porque esos alumnos están en condiciones de votar. El respeto no puede prescindirse, descalificando al otro no se gana nada, no se forma de este modo ciudadanía entre los alumnos”.

El funcionario provincial indicó que “el Ministerio de Educación ya inició una investigación tomando como base los dichos del docente y las opiniones de los chicos y las familias. Una vez que termine ese proceso, se verá qué resolución tomar con el docente. Las escuelas son uno de los pocos bastiones que le quedan a la República para que no se pierda el respeto, la tolerancia", subrayó.