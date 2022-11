Messi erró un penal pero fue clave para el triunfo de la Scaloneta

No pareció falta. Pero tras ir a chequear la jugada el árbitro marcó la pena máxima. Leo se paró frente a la pelota pero perdió el duelo con el arquero polaco.

Szczesny salió a despejar la pelota y su mano terminó en la cara de Leo. El VAR llamó al árbitro, quien luego de analizar la jugada decidió otorgar la falta. Posteriormente, Messi falló la ejecución desde los 12 pasos.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/xUGKB6BeoI — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Fue un cimbronazo, pero el equipo lo asimiló sin demasiados problemas, mantuvo la intención de juego y siguió yendo en búsqueda del triunfo. Luego el delantero de Paris Saint Germain tuvo algunas chances más de convertir. Una clara tras una habilitación de Enzo Fernández y otras por arrestos individuales, pero no pudo quebrar con la resistencia polaca.

Siempre se espera que Messi convierta. Y él es consciente de eso. Por eso después del partido hizo hincapié en que no pudo marcar: "Tuve la oportunidad, pero erré el penal, y después en un pase atrás de Enzo (Fernández). Me quedé con bronca por el penal, pero el equipo no solo que no se cayó, sino que salió fortalecido en el segundo tiempo de ese error mío".