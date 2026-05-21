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Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

A semanas para el comienzo de la Copa del Mundo, un brasileño múltiple campeón con el Merengue podría acompañar al 10 en la MLS

21 de mayo 2026 · 12:34hs
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Casemiro podría pasar a Inter Miami para jugar con Lionel Messi después del Mundial.

Foto: @ManUtd

Casemiro podría pasar a Inter Miami para jugar con Lionel Messi después del Mundial.

Casemiro brilló durante su última etapa en la Premier League y se ganó la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil, pero antes anunció su salida de Manchester United luego de cuatro años en Inglaterra. Según trascendió, el ex-Real Madrid estaría por acordar jugar con Lionel Messi en Inter Miami.

El histórico volante que fue campeón de la Champions League en cinco oportunidades con el Merengue, cerró su paso por los Red Devils con una emotiva despedida en Old Trafford. A sus 34 años, disputará su tercera Copa del Mundo con la Verdeamarela y se quedaría en Estados Unidos para pasar a la MLS.

Según la información que trascendió desde la prensa británica, Inter Miami habría alcanzado un acuerdo preliminar para firmar un contrato por dos temporadas con Casemiro, quien también tenía ofertas para partir rumbo a Arabia Saudita.

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Negociaciones complejas para Inter Miami

Al respecto, detallaron que la decisión del mediocampista pasaría por la elección de llevar a su familia al entorno de Miami. No obstante, las plazas de “Jugador Franquicia” que otorga la liga estadounidense plantea un problema para Inter, que ya cuenta con el propio Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame en este apartado contractual.

>> Leer más: ¿Precaución o cábala? Scaloni llevaría un jugador más al Mundial con la selección argentina

Las exigencias del reglamento de la MLS obligan al conjunto de Florida a analizar alternativas contractuales con los mencionados jugadores. Además, LA Galaxy cuenta con los derechos de descubrimiento del brasileño dentro de la liga y David Beckham deberá negociar con su exclub para liberar esos derechos.

Casemiro, de Manchester United a Estados Unidos

El destino de Casemiro está claro que será Estados Unidos, ya que disputará los tres partidos de la fase de grupos con Brasil en aquel país. Incluso, en la tercera jornada, visitará Miami para enfrentar a Escocia.

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>> Leer más: Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Cabe destacar que el mediocampista brasileño será agente libre a partir del 30 de junio, cuando finalice su contrato con Manchester United, y tiene libertad de acción para negociar su próximo destino.

Su rol con la Verdeamarela será clave para equilibrar la mitad de la cancha y, en caso de tener una buena participación en la Copa del Mundo, su figura podría resaltar aún más antes de recalar en la MLS, con un Inter Miami que sigue apostando por estrellas internacionales.

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