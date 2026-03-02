Milei volvió a modo panelista: las frases de una noche de confrontación total

oEl presidente encabezó la apertura de sesiones del Congreso pero lo llevó a una fuerte discusión contra la oposición, en particular el peronismo

líVehemente, explosivo, intratable. Así fue la puesta en escena de Javier Milei que recordó más a su faceta de panelista en el programa Intratables, cuando era apenas un economista excéntrico, que un presidente ante el Congreso con motivo de la apertura de sesiones ordinarias.

Por cadena nacional, mezcló la lectura del discurso con un diálogo intenso, pasado de gritos y de insultos con la oposición peronista que se encontraba a su lado, pero, claro, en desigualdad de condiciones.

Los acusó con un nivel de violencia que no condice con su cargo institucional sino con un troll de redes sociales, acusó de “chorros”, “Ignorantes”, “delincuentes” y “corruptos”.

Lo paradójico es que el discurso estaba titulado “La moral como política de Estado” . También que había prometido no insultar más y contener las formas.

Esto significa solo una cosa: el proyecto de su reelección está en pleno funcionamiento y es a partir de la polarización total con el peronismo. También aplicó insultos para el empresariado nacional al que emparenta con el kirchnerismo por supuestamente realizar negocios con costo para el país.

Las frases más picantes

"Ustedes también podrían gritar porque, aunque no les guste, también soy presidente de ustedes", les contestó Milei a los de la oposición. "No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos".

También le dedicó varios pasajes a la ex vicepresidenta, que cumple prisión domiciliaria. "Va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra porque fueron los más chorros de la historia", exclamó.

Luego siguió esa línea con más violencia: "Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas. Dale. Donde la corrupta además firmó un Memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros".

Con un tono revanchista sostuvo: "Kukas, les voy a avisar algo, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar".

En un momento se expresó sobre los planes sociales. "A ver, ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban a la pobreza y los condenaban a la pobreza y los convertían en esclavos, ¿de qué hablan si además no saben ni siquiera sumar?", se burló.

"Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero”, dijo Milei tras observar movimientos en las bancadas opositoras donde estaba Juan Grabois.