La Capital | Política | Milei

Milei volvió a modo panelista: las frases de una noche de confrontación total

oEl presidente encabezó la apertura de sesiones del Congreso pero lo llevó a una fuerte discusión contra la oposición, en particular el peronismo

2 de marzo 2026 · 10:47hs
Javier Milei tuvo confrontación directa con la oposición

AP /Gustavo Garello

Javier Milei tuvo confrontación directa con la oposición

líVehemente, explosivo, intratable. Así fue la puesta en escena de Javier Milei que recordó más a su faceta de panelista en el programa Intratables, cuando era apenas un economista excéntrico, que un presidente ante el Congreso con motivo de la apertura de sesiones ordinarias.

Por cadena nacional, mezcló la lectura del discurso con un diálogo intenso, pasado de gritos y de insultos con la oposición peronista que se encontraba a su lado, pero, claro, en desigualdad de condiciones.

Los acusó con un nivel de violencia que no condice con su cargo institucional sino con un troll de redes sociales, acusó de “chorros”, “Ignorantes”, “delincuentes” y “corruptos”.

Lo paradójico es que el discurso estaba titulado “La moral como política de Estado”. También que había prometido no insultar más y contener las formas.

Esto significa solo una cosa: el proyecto de su reelección está en pleno funcionamiento y es a partir de la polarización total con el peronismo. También aplicó insultos para el empresariado nacional al que emparenta con el kirchnerismo por supuestamente realizar negocios con costo para el país.

Las frases más picantes

"Ustedes también podrían gritar porque, aunque no les guste, también soy presidente de ustedes", les contestó Milei a los de la oposición. "No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos".

También le dedicó varios pasajes a la ex vicepresidenta, que cumple prisión domiciliaria. "Va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra porque fueron los más chorros de la historia", exclamó.

Luego siguió esa línea con más violencia: "Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas. Dale. Donde la corrupta además firmó un Memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros".

Con un tono revanchista sostuvo: "Kukas, les voy a avisar algo, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar".

En un momento se expresó sobre los planes sociales. "A ver, ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban a la pobreza y los condenaban a la pobreza y los convertían en esclavos, ¿de qué hablan si además no saben ni siquiera sumar?", se burló.

"Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero”, dijo Milei tras observar movimientos en las bancadas opositoras donde estaba Juan Grabois.

Dolores Fonzi al recibir el Goya

Dolores Fonzi ganó el Goya por Belén y fulminó a Milei: "El presidente puso a la venta el agua"

El presidente Javier Milei aprovechó el envión de las elecciones para aprobar un paquete de normas, entre ellas la reforma laboral. 

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Como en la apertura de las sesiones ordinarias de 2025, Milei brindará su discurso desde un atril en el recinto de la Cámara de Diputados nacional.

Entonado políticamente, Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso

Como en la apertura de las sesiones ordinarias de 2025, Milei brindará su discurso desde un atril en el recinto de la Cámara de Diputados nacional.

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

¿Fue realmente Jim Carrey? La teoría que estalló tras su aparición en los Premios César

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Dos jóvenes de 21 y 22 años, vinculados a la banda liderada por el prófugo Matías Gazzani, aparecen en investigaciones por homicidios y narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario
La Ciudad

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico
La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro
El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario

La UNR invita a feria de trabajo para personas con discapacidad: abren convocatoria a empresas

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas
Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
