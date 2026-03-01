La Capital | Política | Milei

"¡Manga de ladrones!": Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con fuertes cruces con la oposición

El presidente prometió "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales" y afirmó que Cristina Fernández "va a seguir presa porque es una chorra"

1 de marzo 2026 · 21:37hs
El presidente de la Nación, Javier Milei, abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso en el que aseguró que Argentina vuelve "a mirar al futuro con esperanza", celebró las leyes recientemente sancionadas en Diputados y Senadores, prometió "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales" y también se hizo tiempo para dirigirse a la oposición en el recinto y acusarlos de "manga de ladrones, delincuentes", además de asegurar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "va a seguir presa porque es una chorra".

Escoltado por integrantes del Regimiento de Granaderos a caballo, Milei llegó al Congreso a las 20.57 y fue recibido por las autoridades del Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem. Tras firmar el libro de honor de ambas Cámaras, ingresó al recinto a las 21.06.

"Hace tan sólo dos años Argentina estaba al borde de una crisis terminal", comenzó su discurso, y aseguró que "hoy volvemos a mirar al futuro con esperanza, hoy sabemos que hay un camino hacia adelante".

"Hemos dejado de sentirnos como unos perdedores y sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente", añadió.

Milei afirmó que la reciente actividad parlamentaria representó "uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia", y que con esto cumplió "con todas las promesas de campaña".

"Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal, libre de default, en cien años", sostuvo, para destacar el "endeudamiento inmoral que le pasaba la cuenta de nuestra fiesta a generaciones futuras". Enumeró además la sanción de la ley de inocencia fiscal, la reforma de la ley penal juvenil ("modificando un régimen penal obsoleto") la ley de modernización ("que viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años, y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal") y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

En medio del discurso, el presidente respondió con vehemencia a cada una de las acusaciones que le gritaron desde las bancadas opositoras. En medio de los cánticos libertarios, le dijo al peronismo: "Soy presidente de ustedes aunque no les guste", y aseveró que "no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en los bolsillos ajenos".

"Ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley, y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a su líder presa", bramó, para añadir que la expresidenta Kirchner "va a seguir presa porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia".

"¡Andá a buscarla al ángulo, kuka!", vociferó enérgicamente tras repasar las medidas de su gobierno.

En repetidas ocasiones se refirió al peronismo como "mentirosos", "corruptos, "cavernícolas" y "fascistas", y sentenció: "Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar".

También se abrazó con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich tras mencionarla, y agradeció luego al "mejor ministro de Economía del mundo, Toto Caputo".

"Tuvimos que encarar la estabilización de una sociedad al borde de la destrucción", recordó sobre la herencia de gobierno, y entre "los sectores críticos que dejó la administración anterior" puntualizó que "la pobreza y la doctrina Zaffaroni, impulsada por el kirchnerismo, hicieron de nuestras calles un baño de sangre y la pobreza no paraba de crecer".

Afirmó que durante 2024 se redujo "en un 30 por ciento el gasto primario del estado nacional en términos reales", y sostuvo que los piquetes en el país "pasaron de nueve mil por año a cero".

Sentenció que su administración encabezó "la política de desarrollo más eficaz del siglo" y propuso "transformar al Rigi en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir".

"Este intervalo de malaria se ha terminado, la malaria se ha terminado", afirmó, y llamó a "garantizar las condiciones macroeconómicas básicas" y "seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación".

Promesa de reformas

El presidente destacó que "el éxito de un plan de estabilización se mide en meses o años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita se miden en décadas".

"Profundizaremos las reformas necesarias para salvaguardar" la propiedad privada, indicó al indicar el camino que tomará su gestión, y enumeró "reformas del Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos".

Sostuvo que el gobierno enviará al Congreso "proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias y darán rienda suelta a la inversión en la industria, hoy muerta", y destacó: "También tenemos que reformar nuestro esquema impositivo: necesitamos menores impuestos".

"La política debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente el sistema electoral", dijo, y aseveró que "esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos" para poder "eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado".

Finalmente, remarcó: "Cada uno de los ministerios ha preparado diez paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratado por este Congreso".

Según precisó, serán "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina".

