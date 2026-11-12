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Confirmaron la llegada de nuevas ambulancias para el departamento San Martín

Son unidades cero kilómetro que se enmarcan en el plan de renovación y ampliación de la flota sanitaria que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe

12 de noviembre 2026 · 16:14hs
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En los próximos días se anunciará cuáles serán los efectores que recibirán las nuevas unidades y que pasarán a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local

En los próximos días se anunciará cuáles serán los efectores que recibirán las nuevas unidades y que pasarán a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local

En un acto encabezado por el senador provincial, Esteban Motta, se presentaron las nuevas ambulancias que en breve pasarán a formar parte de la flota de los efectores sanitarios del departamento San Martín.

La presentación de las nuevas unidades fue realizada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dio a conocer los vehículos que se incorporarán al sistema de salud provincial. En ese marco, Motta confirmó que próximamente llegarán ambulancias destinadas a distintas localidades del departamento.

Ambulancias para los samcos

"La salud es un tema principal y prioritario para nuestra gestión. El gobernador ya anunció nuevas ambulancias 0 km para la provincia y nuestro departamento no queda al margen", destacó el legislador.

Además, adelantó que en los próximos días se anunciará cuáles serán los samcos que recibirán las nuevas unidades y que pasarán a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local.

>>Leer más: Con la participación de "Sabores de Santa Fe", el Emprende San Martín tuvo una jornada multitudinaria

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