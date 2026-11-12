Anmat prohibió un medicamento a base de cannabis sin registros

El producto no se encontraba registrado ante el organismo, ni contaba con la autorización sanitaria correspondiente

El medicamento prohibido por Anmat corresponde a la marca "Canna Oil"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un medicamento a base de cannabis llamado “Canna Oil”. La medida rige sobre todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea y alcanza a todos los lotes del producto.

La decisión quedó establecida en la Disposición 7206/26, publicada en el Boletín Oficial. La resolución se tomó al constatar que el producto en cuestión no se encontraba inscripto ante la Administración Nacional, mientras se comercializaba en distintas plataformas de venta prometiendo propiedades terapéuticas.

Por su parte, la Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no consta inscripción del producto “Canna Oil” en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la Administración Nacional, ni habilitación sanitaria de los establecimientos identificados como “CANNA OIL” y/o “PURA SANACIÓN”.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Además, al ser elaborados por un establecimiento que no cuenta con habilitación sanitaria y comercializados fuera de establecimientos autorizados, Anmat no puede determinar que las propiedades que se le atribuyen sean ciertas y que el producto sea seguro.

Por representar un riesgo para la sociedad, Anmat decidió prohibir todos los productos identificados como “CANNA OIL”, al menos hasta que obtengan la correspondiente autorización sanitaria.

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Los detalles del medicamento prohibido por Anmat

El producto en cuestión se identifica como:

Canna Oil

Tal como describió Anmat, se trata de un medicamento rotulado como aceite de cannabis “Canna Oil”, promocionado mediante un folleto publicitario que le atribuye propiedades terapéuticas para distintas patologías, entre ellas dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, epilepsia, VIH, Alzheimer, Parkinson y autismo no poseía registro.

Al mismo tiempo, en el sitio web oficial de la marca se ofrecían productos en presentación de gotero y crema, a los que se les atribuían propiedades para tratar afecciones como insomnio, neuropatía, fibromialgia, inflamación, epilepsia, depresión, diabetes, lupus, artritis, artrosis, dolor crónico y psoriasis.