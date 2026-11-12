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Walter Mazzantti, de Newell's, es el segundo atacante con más duelos ganados en el Clausura

El futbolista, uno de los preferidos de Frank Kudelka, se convirtió en una de las figuras en el equipo que se clasificó a los playoffs

12 de noviembre 2026 · 15:04hs
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Walter Mazzantti es el segundo atacante con más duelos individuales ganados en el torneo Clausura.

Sebastián Suárez Mecci

Walter Mazzantti es el segundo atacante con más duelos individuales ganados en el torneo Clausura.

Newell's está en los octavos de final del torneo Clausura. En los octavos de final del certamen, enfrentará a Gimnasia y Esgrima en La Plata el lunes a las 17. Aunque quizás pocos rojinegros lo soñaban, la clasificación ya es una realidad y el sueño de seguir se agiganta.

Entre los hinchas de Newell's hay una enorme coincidencia en cuanto a que el entrenador Frank Darío Kudelka es el gran responsable de la clasificación. El técnico asumió en un momento complicado, con la temporada empezada y el equipo al borde del abismo.

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Sin embargo, con el paso de las fechas, pudo acomodarlo. Aunque no siempre jugó bien, Newell's comenzó a conseguir resultados que hasta este año se le negaban y, sobre todo en el Clausura, se convirtió en protagonista. Peleó la clasificación desde el inicio y finalmente la consiguió.

Walter Mazzantti, un futbolista determinante

Quienes atribuyen a Kudelka la autoría de este equipo suelen destacar el orden, la eficiencia y la paciencia del equipo. Y también la elección de algunos jugadores. El técnico cuenta con algunos de sus elegidos, entre ellos Walter Mazzantti, a quien ya había dirigido en Huracán.

Y Mazzantti le responde. Es uno de los futbolistas más determinantes del equipo y muchas veces resultó clave para que Newell's consiguiera los resultados que necesitaba. No es exagerado afirmar que es una de las figuras de un plantel que necesitaba pelear por algo y lo está consiguiendo.

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Pero lo de Mazzantti no es sólo una percepción, ya que, según una estadística del sitio datamoroni.com, es el segundo atacante con más duelos ganados en el torneo Clausura. El ex-Huracán e Independiente se impuso en el 48,6 por ciento de los duelos individuales que afrontó y sólo tiene por encima a Matías Pellegrini, de Vélez.

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