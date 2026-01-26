"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

También hubo una nutrida manifestación opositora en la puerta del Hotel Hermitage, donde el presidente saludó junto a su hermana, Karina Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegó en la tarde de este lunes a Mar del Plata y fue recibido por una multitud en la entrada del Hotel Hermitage, donde saludó junto a su hermana, Karina Milei, minutos antes de encabezar una recorrida con la militancia de La Libertad Avanza en el marco del “Tour de la gratitud”.

“¡Presidente, presidente!", corearon los simpatizantes del jefe del Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector les respondían: “¡Vendepatria!”. Los opositores protagonizaron algunos forcejeos con la Policía, incidentes que no pasaron a mayores.

En medio de un férreo operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.

En la comitiva que llevó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Olé, olé, olé, Javo, Javo”, corearon sus simpatizantes antes de entonar las estrofas del himno nacional. Y desafiaron a los opositores: “¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, a lo que éstos retrucaron con más consignas contra el presidente.

Luego, el plan de recorrer a pie la tradicional zona comercial de calle Güemes se vio frustrado por la cantidad de gente, lo que obligó al presidente a detener la caravana y dirigirse al público con un megáfono desde la caja de una camioneta. "Quiero darles las gracias por habernos acompañado", dijo Milei.

El mandatario encabezará este martes el Derecha Fest, un evento que reúne a referentes del espectro libertario y conservador. También tiene previsto asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.

Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz. “Está confirmadísimo que viene. Es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad”.

La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro que nos dicen que sí”, adelantó.