Carrera sprint en China: Franco Colapinto recuperó buenas sensaciones

EL argentino Franco Colapinto hizo una magnífica largada y finalizó 14° la carrera sprint en China. Pierre Gasly fue para atrás y terminó 11°

Franco Colapinto se sube al Alpine para la carrera sprint del GP de China, en Shanghai.

El Alpine de Franco Colapinto circula frente a la multitud de Shanghai.

Franco Colapinto corrió por primera vez en el autódromo Internacional de Shanghai , donde este domingo a las 4 se disputará el GP de China , segunda carrera del año de la Fórmula 1 . Claro que fue en la sprint, donde el argentino de Alpine quedó 14º. Ganó George Russell y Pierre Gasly fue 11°. A las 4 de este sábado clasifica.

Colapinto corrió en Shanghai la primera cita con formato sprint del año. Es decir, después del único ensayo y la clasificación para la carrera sprint, la propia competencia corta, ahora viene la clasificación de la carrera principal a las 4 (Disney+ y Fox Sports). El domingo, a las 4 también, se larga la 2ª del año.

La carrera sprint fue realmente emocionante, con una lucha sin cuartel de nuevo en el inicio de George Russell y las Ferrari, que volvieron a partir más rápido. Incluisve mucho mejor que el otro Mercedes, el de Kimi Antonelli, que perdió muchas posiciones.

Atrás, Gasly escaló al 6° lugar desde el 7° de partida y Colapinto produjo una magnífica largada, superando cuatro autos para colocarse 12°, inclusive aguantando a Max Verstappen (a quién superó) durante varios giros, mientras intentaba darle caza a Gabriel Bortoletto.

Las gomas medias empezaron a pasarle factura a Colapinto, que cedió ante Verstappen y después de muchas vueltas a Carlos Sainz, que tenía gomas duras y en mejor estado.

A 5 vueltas del final de las 19 pactadas, el Audi de Nico Hulkenberg se quedó mudo al final de la recta y eso propició el ingreso del pace car.

Colapinto fue a boxes, Gasly no y el francés, que ya había retrocedido fuera de la zona de puntos, pagó el precio y fue superado por Esteban Ocon y Verstappen para quedar 11°, cuatro puestos por debajo de la posición de partida.

Mientras, el argentino, que salió 15° de los boxes con goma blanda pero usada, subió uno sobre Fernando Alonso para quedar 14°, sin poder dar cuenta de Bortoletto, que no había parado. Es decir, subió dos posiciones respecto al 16° cajón de salida.

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Franco Colapinto optimista de cara a lo que viene en el #ChineseGP y en la #F1.



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Adelante, Russell fue a lo seguro y puso gomas nuevas blandas cuando paró y pudo contener a las Ferrari de Leclerc y Hamilton, que completaron el podio. Norris, Antonelli (fue penalizado con 10 segundos por chocar a Hadjar, el que cumplió cuando paró en boxes), Piastri, Lawson y Bearman sumaron los puntos.

Colapinto explicó que "voy bien por ahora en la largada" y "que me está costando con el auto". El argentino dijo además que debieron cambiar la caja de cambios por un problema que tuvo el viernes y que pudo haberlo perjudicado.

"Fueron varias pequeñas cositas que revisamos y creo que entendimos una gran parte de esa pérdida de performance que tuve con mi compañero", dijo.

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It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

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