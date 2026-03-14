Carrera sprint en China: Franco Colapinto recuperó buenas sensaciones

Franco Colapinto corrió por primera vez en el autódromo Internacional de Shanghai, donde este domingo a las 4 se disputará el GP de China, segunda carrera del año de la Fórmula 1. Claro que fue en la sprint, donde el argentino de Alpine quedó 14º. Ganó George Russell y Pierre Gasly fue 11°. A las 4 de este sábado clasifica.
Colapinto corrió en Shanghai la primera cita con formato sprint del año. Es decir, después del único ensayo y la clasificación para la carrera sprint, la propia competencia corta, ahora viene la clasificación de la carrera principal a las 4 (Disney+ y Fox Sports). El domingo, a las 4 también, se larga la 2ª del año.
Qué pasó en la carrera sprint de China
La carrera sprint fue realmente emocionante, con una lucha sin cuartel de nuevo en el inicio de George Russell y las Ferrari, que volvieron a partir más rápido. Incluisve mucho mejor que el otro Mercedes, el de Kimi Antonelli, que perdió muchas posiciones.
Atrás, Gasly escaló al 6° lugar desde el 7° de partida y Colapinto produjo una magnífica largada, superando cuatro autos para colocarse 12°, inclusive aguantando a Max Verstappen (a quién superó) durante varios giros, mientras intentaba darle caza a Gabriel Bortoletto.
Las gomas medias empezaron a pasarle factura a Colapinto, que cedió ante Verstappen y después de muchas vueltas a Carlos Sainz, que tenía gomas duras y en mejor estado.
A 5 vueltas del final de las 19 pactadas, el Audi de Nico Hulkenberg se quedó mudo al final de la recta y eso propició el ingreso del pace car.
Colapinto fue a boxes, Gasly no y el francés, que ya había retrocedido fuera de la zona de puntos, pagó el precio y fue superado por Esteban Ocon y Verstappen para quedar 11°, cuatro puestos por debajo de la posición de partida.
Mientras, el argentino, que salió 15° de los boxes con goma blanda pero usada, subió uno sobre Fernando Alonso para quedar 14°, sin poder dar cuenta de Bortoletto, que no había parado. Es decir, subió dos posiciones respecto al 16° cajón de salida.
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Adelante, Russell fue a lo seguro y puso gomas nuevas blandas cuando paró y pudo contener a las Ferrari de Leclerc y Hamilton, que completaron el podio. Norris, Antonelli (fue penalizado con 10 segundos por chocar a Hadjar, el que cumplió cuando paró en boxes), Piastri, Lawson y Bearman sumaron los puntos.
Colapinto explicó que "voy bien por ahora en la largada" y "que me está costando con el auto". El argentino dijo además que debieron cambiar la caja de cambios por un problema que tuvo el viernes y que pudo haberlo perjudicado.
"Fueron varias pequeñas cositas que revisamos y creo que entendimos una gran parte de esa pérdida de performance que tuve con mi compañero", dijo.
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