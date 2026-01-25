Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

El programa de comedia más influyente de Estados Unidos volvió a incluir a Milei en un sketch, con referencias irónicas al vínculo político entre los países

El presidente argentino Javier Milei volvió a quedar en el centro de la sátira internacional. El mítico programa estadounidense Saturday Night Live lo incluyó otra vez entre sus personajes, esta vez compartiendo escena con Donald Trump , en un sketch que simuló una entrega de premios al estilo Oscar, rebautizada como los “Trump Awards”.

La parodia estuvo a cargo del comediante Marcello Hernández , quien interpretó a Milei hablando en español, con acento porteño, y desplegó una catarata de elogios exagerados hacia Trump. “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares” , dijo el personaje, en referencia al financiamiento que el Tesoro estadounidense otorgó a la Argentina en octubre de 2025 para apuntalar la estabilidad económica, y que fue devuelto el pasado 9 de enero.

“Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, continuó el falso Milei antes de presentar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. El remate llegó cuando abrió el sobre y aclaró, entre risas, que estaba vacío: “Nada”. Acto seguido, sumó otro chiste sobre un supuesto nuevo cheque por 10 mil millones de dólares.

La escena se completó con la aparición de Trump, interpretado por James Johnson, quien le arrebató el premio de las manos, lo despidió con un “adiós, amigo” en español y cerró: “Acepto este premio”.

La parodia de Milei

Antecedentes en la TV estadounidense

No es la primera vez que Milei aparece en clave humorística en programas de comedia de Estados Unidos. A mediados del año pasado, el ciclo Have I Got News for You, emitido por CNN, cuestionó con ironía el envío de fondos a la Argentina y puso el foco en el perfil del mandatario. En ese segmento, se mostraron imágenes del show que Milei encabezó en el Movistar Arena, donde cantó covers junto a la denominada “banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, ironizó una de las panelistas del programa, mientras otro remató: “Esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

Incluso, pocos días antes de aquella emisión, SNL ya había comparado a Milei con Austin Powers, el personaje interpretado por Mike Myers. En ese segmento, el presentador Colin Jost mostró una imagen del presidente argentino junto al icónico espía ficticio, ambos con gafas oscuras y gestos similares, y bromeó con una de las frases más recordadas del personaje.