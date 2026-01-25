La Capital | Política | Milei

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

El programa de comedia más influyente de Estados Unidos volvió a incluir a Milei en un sketch, con referencias irónicas al vínculo político entre los países

25 de enero 2026 · 11:23hs
El actor que personificó a Javier Milei

El actor que personificó a Javier Milei

El presidente argentino Javier Milei volvió a quedar en el centro de la sátira internacional. El mítico programa estadounidense Saturday Night Live lo incluyó otra vez entre sus personajes, esta vez compartiendo escena con Donald Trump, en un sketch que simuló una entrega de premios al estilo Oscar, rebautizada como los “Trump Awards”.

La parodia estuvo a cargo del comediante Marcello Hernández, quien interpretó a Milei hablando en español, con acento porteño, y desplegó una catarata de elogios exagerados hacia Trump. “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares”, dijo el personaje, en referencia al financiamiento que el Tesoro estadounidense otorgó a la Argentina en octubre de 2025 para apuntalar la estabilidad económica, y que fue devuelto el pasado 9 de enero.

>>Leer más: Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

“Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, continuó el falso Milei antes de presentar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. El remate llegó cuando abrió el sobre y aclaró, entre risas, que estaba vacío: “Nada”. Acto seguido, sumó otro chiste sobre un supuesto nuevo cheque por 10 mil millones de dólares.

La escena se completó con la aparición de Trump, interpretado por James Johnson, quien le arrebató el premio de las manos, lo despidió con un “adiós, amigo” en español y cerró: “Acepto este premio”.

La parodia de Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2015422277098037507?s=20&partner=&hide_thread=false

Antecedentes en la TV estadounidense

No es la primera vez que Milei aparece en clave humorística en programas de comedia de Estados Unidos. A mediados del año pasado, el ciclo Have I Got News for You, emitido por CNN, cuestionó con ironía el envío de fondos a la Argentina y puso el foco en el perfil del mandatario. En ese segmento, se mostraron imágenes del show que Milei encabezó en el Movistar Arena, donde cantó covers junto a la denominada “banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, ironizó una de las panelistas del programa, mientras otro remató: “Esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

Incluso, pocos días antes de aquella emisión, SNL ya había comparado a Milei con Austin Powers, el personaje interpretado por Mike Myers. En ese segmento, el presentador Colin Jost mostró una imagen del presidente argentino junto al icónico espía ficticio, ambos con gafas oscuras y gestos similares, y bromeó con una de las frases más recordadas del personaje.

Noticias relacionadas
Milei encabezará en Mar del Plata una nueva escala del denominado Tour de la gratitud.

Javier Milei desembarca en Mar del Plata para continuar el "Tour de la gratitud"

Javier Milei ocupó un lugar destacado en la presentación del Consejo de la Paz, con Donald Trump al frente

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

El presidente Milei se reunía a ensayar para el Movistar Arena

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

milei en davos: el capitalismo de libre comercio es el unico sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Lo último

El saludo de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños desató rumores de romance

El saludo de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños desató rumores de romance

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Bajo la Plaza 25 de Mayo se hallaron los subsuelos de un servidor de gasoil. La restauración de la Facultad de Derecho también tuvo sorpresas de la historia

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Ovación
Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones