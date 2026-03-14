Franco Colapinto tuvo un sábado mucho mejor y largará 12° el GP de China

Colapinto dio un gran salto respecto a un mal viernes y no pasó a su primera Q3 en Alpine por solo 5 milésimas. Mientras, su compañero Pierre Gasly hizo una gran clasificación y largará 7°, siendo el mejor detrás de los grandes, categoría en que salió Red Bull. Ambos quedaron atrás del francés.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032726359496163703&partner=&hide_thread=false
Lo del argentino fue muy positivo pese a quedarse con la bronca de no pasar el corte por tan poco. Es que en la Q1 pasó 10°, su mejor puesto de clasificación parcial y por delante de Gasly. Mientras que en la Q2 estuvo a 354 milésimas del francés. Sin dudas, una buena referencia.
Lo bueno para Alpine fue que se volvió a mostrar competitivo, que en Shanghai dio un gran salto respecto a Australia, donde claramente había sido decepcionante, en comparación a la pretemporada de Baréin.
Por ejemplo, Colapinto finalizó arriba de los dos Racing Bulls, de un Audi y de un Haas, mientras que casi le da caza a un Red Bull.
Dio sin dudas un gran paso adelante, estuvo competitivo y mantuvo alta la expectativa de pelear en la clasificación, algo que el viernes estuvo lejos.
Y Alpine mostró claramente que ya no es el abonado al fondo, con perspectivas de pelear por puntos. De hecho, Colapinto quedó muy cerca de sumar y, se sabe, su fuerte es el ritmo de carera, donde suele mostrarse mejor que Gasly.
De hecho, lo demostró en la carrera sprint, donde ya se vio la mejoría antes de la clasificación, con una largada extraordinaria y muy buenos duelos.
El reconocimiento al argentino se lo dio Flavio Briatore, quien le dio un fuerte abrazo al bajarse del auto, del que el mismo italiano había dicho que el viernes tuvo problemas técnicos.
Y también la cuenta oficial del team, quien lo felicitó destacando que apenas estuvo a 5 milésimas de una histórica Q3. #Tan tan tan cerca", tuiteó con el emoji de un aplauso.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2032737046679224685&partner=&hide_thread=false
La opinión de Franco Colapinto
"Mejoramos y sabemos dónde nos falta. Con el equipo lo tenemos claro", dijo. "Fue una buena clasificación aunque tuvo varios bloqueos. Me falta carga aerodinámica atrás y mejoramos adelante. Había que cambiar la caja, pero no había tiempo para eso".
"La realidad es que los dos autos no estaban iguales. No tenía carga atrás y el viernes un cambio en el ala delantera no había funcionado. Lo importante fue que entendimos la pérdida de performance y sabemos que hay más", explicó.
"El equipo me está ayudando a entender los problemas y vamos por el buen camino", cerró.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032725843722576352&partner=&hide_thread=false
>>Leer más: Fórmula 1 en China: todo lo que hay que saber y esperar de Franco Colapinto en Shanghai
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032731673993900313&partner=&hide_thread=false
La Q3 del GP de China
Lo primero que pasó en la Q3 fue que el Mercedes arrasador de George Russell se quedó parado en medio de la pista. Y cuando lo pudo arrancar no podía engranar las marchas.
El escocés fue a boxes, mientras su compañero Antonelli se ponía cómodo adelante. El primer intento de Gasly fue malo, a 1,7s de la punta. Solo era 9° por los problemas del líder.
Pero Gasly mejoría mucho en el segundo tiempo para ser el mejor del resto, con un gran 7° lugar, solo detrás de los Mercedes, las Ferrari y los McLaren.
Antonelli mejoró su primer registro y Russell pudo salir a pista con los justo, quedando segundo. Y dejando a Antonelli con el record histórico de ser el más joven en conseguir la pole.
El italiano lo consiguió con 19 años, 6 meses y 17 día, superando ampliamente a Sebastian Vettel, quien lo había hecho con 21 años, dos meses y 11 días en 2008.
>>Leer más: Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA, pero lo pagó con una desmedida sanción
La Q2 del GP de China
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032719933382049857&partner=&hide_thread=false
El primer intento fue 258 milésimas más rápido el de Gasly sobre Colapinto, que metía al francés en Q3 sin sobrarle mucho, por delante de Hadjar y Piastri, mientras el argentino quedaba 13°.
En el segundo intento Colapinto estuvo muy cerca de pasar a la Q3 por primera vez en Alpine, ya que el 10°, Isack Hadjar, entró con 1m 33,352s y Colapinto clavó 1m 33, 357s. O sea, a solo 5 milésimas. Nico Hulkenberg quedó a 2 milésimas de pasar en el 11° lugar.
Mientras que Gasly, que había hecho un mal segundo parcial, clasificó 6° con un brillante tercero, delante de los Red Bull, de Piastri y de Bearman. Colapinto finalizó a un más lógico 354 milésimas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032724404652683626&partner=&hide_thread=false
>>Leer más: Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada
La Q1 del GP de China
Fue el mejor corte de Colapinto, ya que pasó a la Q2 en el 10° lugar, por delante de su compañero Gasly, que lo hizo en el 12°, a 154 milésimas del argentino.
Los dos primeros intentos de cada uno habían sido a favor del francés y, en el último, Colapinto estaba 17° y por lo tanto afuera. Lo mismo le ocurrió en Australia y en la clasificación para la sprint de China, así que manejó muy bien la presión. Además, lo hizo a solo 0,459s del mejor tiempo de Leclerc.
De nuevo quedaron afuera los dos Williams, los Aston Martin y los Cadillac.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032720231634776142&partner=&hide_thread=false
La SQ3 del GP de China
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jona_f1ok/status/2032370610479698203&partner=&hide_thread=false
La SQ2 del GP de China
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032366532538376617&partner=&hide_thread=false
La SQ1 del GP de China
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032362663095787733&partner=&hide_thread=false
La FP del GP de China
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032319401630781750&partner=&hide_thread=false