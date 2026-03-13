La Capital | La Ciudad | Puente Rosario - Victoria

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

La nueva concesionaria comenzó un plan de contingencia para mejorar la transitabilidad de la 174, con más de 30 kilómetros con la carpeta mejorada. Inician pruebas para el telepeaje

Lucas Ameriso

13 de marzo 2026 · 06:10hs
Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria del puente Rosario-Victoria, ya puede mostrar resultados del plan de contingencia para mejorar la transitabilidad a lo largo de los 58 kilómetros de la ruta nacional 174. Hasta el momento ya se concretaron más de 30 kilómetros en tareas de bacheo para eliminar el ahuellamiento, se eliminan fisuras y en abril se larga la nueva señalización con el repintado del asfalto y más de mil nuevos carteles. En paralelo, largaron las pruebas piloto para la habilitación de las cabinas de peaje inteligentes a través de telepeaje (sistema free flow).

En el marco de la Red Federal de Concesiones, la contratista que reúne a capitales rosarinos y entrerrianos se puso en marcha tras firmar el contrato de adjudicación a fines del año pasado. En números, se llevan invertidos más de 47 mil metros cuadrados de material para reparar los ahuellamientos crónicos de la calzada, casi 3 mil toneladas de bacheo asfático y casi 400 metros cuadrados de hormigón en el sector de cabinas de peaje para hacer a nuevo estos sectores. Allí, ya se demolieron más de 200 metros lineales para ordenar la circulación en este punto clave del corredor.

Por otra parte, en las ramas de ingreso y egreso de la rotonda de Victoria se ejecutaron 1.800 metros cuadrados de nuevo pavimento de hormigón, reforzando un sector de maniobras intensivas y alto flujo vehicular.

puenterosariovictoria8

Plan integral de bacheo

Como ya se adelantó, estas primeras acciones forman parte del plan integral de conservación de la traza, priorizando intervenciones que incrementen la seguridad, mejoren la infraestructura existente y acompañen las demandas operativas del tránsito que circula diariamente por este corredor estratégico.

Como resultado, un dato sobresale a todas las cuestiones técnicas a tener en cuenta: ya se completaron más de 30 kilómetros de bacheo, de los 60 de longitud que tiene la 174. Y se estima que para fin de mes a este bache de contingencia, se le sumará el sellado de fisuras, una tarea preventiva clave para evitar la formación de nuevos baches y así prolongar la vida útil de la calzada.

El próximo paso vendrá el mes que viene, cuando comience la renovación total de la señalización: se realizará la demarcación completa de la ruta con pintura reflectiva de alta visibilidad. Se instalarán 1.092 nuevos carteles, con tecnología más eficiente para una mejor orientación de los conductores. Los actuales postes están deslucidos, o con falta de mantenimiento muy deteriorados.

puenterosariovictoria10

Cabinas y telepeaje en la ruta nacional

En cuanto a las cabinas de peaje, se están reconstruyendo casi en su totalidad los baños públicos y se están acondicionando las zonas de estacionamiento. Además, se inició el reemplazo de luminarias fuera de servicio por tecnología led. El objetivo es que, en los próximos meses y según los plazos de Vialidad Nacional, la totalidad del recorrido de la ruta nacional cuente con este sistema lumínico, más eficiente y seguro.

Otro punto importante a tener en cuenta por parte de los usuarios es que la transición hacia el cobro electrónico está prácticamente lista. Ya está preparada la adecuación de la playa de peaje, mientras que, como ya se informó en notas anteriores, la oficina de telepeaje continuará funcionando las 24 horas en el edificio principal para asistir a los usuarios en este proceso de modernización. En tal sentido, la actual firma mantuvo gran parte del personal de la ex concesionaria y comenzó jornadas de capacitación técnica con la empresa Telepeaje Plus. El foco está puesto en la implementación de los nuevos tótems de cobro, nueva tecnología que servirá de puente hacia la automatización total del sistema también denominado free flow.

En los próximos días se pondrán en marcha las primeras pruebas de cobro electrónico que permitirán abonar mediante tarjetas (débito, crédito) y códigos QR. Si los testeos resultan exitosos, el sistema comenzará a operar formalmente en paralelo con el telepase (que opera mediante la adquisición de una oblea que se coloca en el parabrisas del vehículo y se carga con dinero, para que el lector de las barreras cobre en forma automática).

Esta convivencia de métodos de pago tendrá los días contados. Según los plazos contractuales, el objetivo final es la implementación del free flow y como fecha límite se estableció junio del año que viene. Una vez cumplido el plazo de transición, el telepase será el único medio de pago válido, alineándose con la normativa vigente para las nuevas concesiones viales en toda la región.

puenterosariovictoria11

Adhesión al telepase

Desde principio del mes pasado a la fecha, se han gestionado más de mil trámites de adhesión al telepase en la estación de peaje. Y se espera que este volumen crezca exponencialmente por un factor económico determinante: la tarifa para quienes opten por el pago electrónico manual (QR o tarjeta) será el doble que la del telepeaje.

Hay una explicación: esta diferencia de precios no es aleatoria; busca desincentivar el uso de medios que requieran detener el vehículo —lo que provoca demoras— y promover la adopción masiva del telepase, apuntando a que la totalidad del parque automotor esté integrado al sistema para fines de 2027.

En cuanto al mantenimiento de rutina, en todo su recorrido se cortó el pasto y las malezas en banquinas y sobreanchos, bajo barandas de seguridad, alrededor de señales camineras, mojones kilométricos y zonas de préstamos. Esto, si bien realza la belleza del paisaje del humedal, fundamentalmente favorece a la seguridad del usuario por la visibilidad en curvas y contracurvas que prevalecen en el corredor.

puenterosariovictoria13

Parte del refuerzo del sistema de emergencias y como gran novedad para una ruta concesionada es la incorporación del servicio de asistencia aérea en helicóptero mediante la contratación de una empresa de la ciudad, lo que permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente en caso de accidentes o situaciones que requieran traslados sanitarios urgentes.

El sector de la discapacidad viene reclamando desde hace tiempo el cumplimiento de la ley de emergencia.

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

El derecho a la jarra: en todos los locales gastronómicos se puede solicitar agua potable.

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro por salarios y por la ley de financiamiento universitario. 

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Honoris Causa de la UNR. Diana Maffia, filósofa e investigadora de destacada trayectoria.

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

