La Capital | Ovación | Luciano Herrera

Un equipo jujeño le reclamó a Newell's una deuda por Luciano Herrera

Sportivo Alberdi de General San Martín (Jujuy) presentó un escrito ante la Asociación del Fútbol Argentino solicitando percibir un monto por el mecanismo de solidaridad

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

13 de marzo 2026 · 12:35hs
Luciano Herrera

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Luciano Herrera, uno de los jugadores por los cuales Newell's invirtió más de un millón de dólares.

La Lepra no solamente atraviesa malas noticias en lo deportivo, sino que también aparecen algunos reclamos económicos que, sin dudas, complican aún más a las arcas de Newell's. El reclamo llegó a la Asociación del Fútbol Argentino a fines del mes pasado y apunta a la compra que hizo el club del jugador Luciano Herrera.

El club que presentó el escrito en la casa madre del fútbol argentino es Sportivo Alberdi de General San Martín, de Jujuy, institución en la que comenzó justamente el exdelantero antes de pasar a Gimnasia y Tiro de Salta en 2017, donde debutó en el Torneo Federal A.

En dicha presentación, el club jujeño reclama lo establecido en el artículo 16 del reglamento que "corresponde al club reclamante el porcentaje de 2,65% correspondiente a las temporadas acreditadas sobre el monto total del mecanismo de solidaridad".

>>Leer más: Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Además, agregan desde el club norteño que la Lepra "no cumplió con su obligación de distribución dentro del plazo previsto", esto tiene que ver con que si se realizó en moneda extranjera corresponde la aplicación de un 5% de interés anual.

Newell's contestará el reclamo

Según lo que pudo averiguar Ovación, desde el club del Parque de la Independencia le bajaron la espuma al reclamo y remarcaron que están en tiempo y forma para contestar en los próximos días. "Son reclamos que aparecen a diario y que tienen un protocolo a la hora de contestar" , dijo una fuente allegada a la dirigencia.

>>Leer más: La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newell's

Además, agregaron desde el Rojinegro, que no es un monto "importante" ya que se habla de un poco más de medio millón de pesos, que suele haber presentaciones de este tipo en todos los clubes, y que también hay que chequear las condiciones donde está inscripto el club reclamante, si tienen las constancias respectivas, es decir, es largo el camino hasta la confirmación de la deuda.

Cabe recordar que Luciano Herrera llegó a la Lepra a inicios del año pasado, en condición de préstamo y proveniente de Defensa y Justicia. El vínculo entre Newell's y el Halcón de Varela tenía la llave para comprar el pase del jujeño, algo que hizo esta nueva dirigencia en una cifra cercana al millón de dólares.

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