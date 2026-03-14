Una reforma que nunca terminó: el bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Desde comienzos del 2023, el local estaba "renovándose". Finalmente, pusieron el inmueble en alquiler y el microcentro pierde uno de sus bodegones históricos

Al acercarse al ventanal, se ven las sillas y mesas que supieron recibir decenas de clientes, descansado en su posición habitual

“¡Cerrado! Nos estamos renovando” , reza un papel impreso en blanco y negro ubicado en el frente del tradicional bar La Buena Medida , que se alza en la esquina de Rioja y Buenos Aires desde 1889 . El local gastronómico, que figura en la lista de bares y bodegones notables de la ciudad , tiene 128 años de historia , pero desde principios del 2023 que está en reforma . Finalmente, la remodelación del bar nunca acabó y los dueños decidieron ponerlo en alquiler.

A tan solo unos metros del cartel casero que anuncia la reforma, en la fachada de La Buena Medida se lee otro aviso. “Alquila” , dice en letras mayúsculas, junto al nombre de una reconocida inmobiliaria de la ciudad . Tras años de idas y vueltas, el bar que era famoso por sus sándwiches de milanesa de tamaño generoso y por su decidida estética vintage —no planeada— no cumplió su promesa de reabrir.

El de La Buena Medida se suma a numerosos cierres de bares históricos en la ciudad, como Pasaporte , que brillaba en la esquina más parisina de Rosario, o Pan y Manteca, emblema del Paseo del Siglo que bajó su persiana en 2025, tras 36 años de historia. Además, a finales de febrero cerró sus puertas la icónica Parrillita de Don Alberto , ubicada en pasaje Simeoni, la misma cortada que también perdió Jekyll&Hyde y Berlín.

Idas y vueltas y una reforma que nunca terminó

Al acercarse a los amplios ventanales del local gastronómico de Rioja y Buenos Aires, se puede ver como sillas, meses, barra de tragos y carteles de estética ochentosa están acomodados en la misma disposición que en 2023, previo a su cierre, que debía ser temporal. Los muebles descansan en la posición en la que alguna vez supieron recibir a decenas de comensales.

Además, desde las ventanas se observa una escalera y una suerte de andamios, que denotan el estado de obra del bodegón histórico. "Nunca lo vi abierto. Hace años q está cerrado. Siempre las mesas están guardadas adentro. Dijeron que iban a abrir pero nunca lo hicieron", dijo a La Capital un comerciante cuyo local funciona a metros de La Buena Medida.

En cambio, el encargado de una ferretería cercana notó algún tipo de movimiento en el bodegón que data de 1898: durante los primeros meses de 2025, el último dueño del bar se acercaba de manera recurrente al bar para comprar insumos para avanzar en la remodelación, como tarugos y tornillos.

"Un hombre, el dueño (de La Buena Medida), se acercaba a comprar cosas, incluso quiso abrir una cuenta corriente en la ferretería. Solo trabajaba él y un hombre más, no había despliegue de albañiles", explica Juan, el encargado de una de las ferreterías del microcentro, cercana al local gastronómico.

ventana Al acercarse al ventanal, se ven las sillas y mesas que supieron recibir decenas de clientes, descansado en su posición habitual Foto: La Capital

No obstante, de un día para el otro, el dueño dejó de comprar insumos en la ferretería, y el bar en reformas quedó solo, a la buena de Dios, o de los transeúntes que recorren el microcentro.

Ahora, el propietario habría decidido ponerlo en alquiler, por lo que la ilusión de que el histórico bar vuelva a abrir sus puertas y servir sus generosos sándwiches de milanesa va quedando en el olvido.

>> Leer más: Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón y diferentes hipótesis

Casi 130 años en el casco histórico de Rosario

Ubicado en el casco histórico de la ciudad, La Buena Medida ocupa toda la ochava de la esquina de Rioja y Buenos Aires, y data del siglo XIX. Desde su apertura, funcionó durante varias décadas como almacén, y lo frecuentaban inmigrantes que recién llegaban a la zona. Vendían querosén, aceite, fideos y despachaban de bebidas.

En 1956, se transformó en bar y se convirtió en una parada obligada de oficinistas del microcentro, sobre todo por su menú abundante, pero con precios bajos. Tres años después, se alzó como el primer bar de Rosario en pasar música, costumbre que luego se expandió por la ciudad. En ese entonces, el local comenzó a ser frecuentado también por estudiantes y jóvenes.

LA BUENA MEDIDA ARCHIVO Foto: Archivo La Capital / Hector Río

En 2007 cerró por seis meses y cambió de dueños, que reinauguraron La Buena Medida con un cambio de fisonomía, pero manteniendo su clásica estética: sillas y muebles de madera, botellas vacías que decoraban la barra y elementos antiguos varios.

En 2018, el bar volvió a cerrar y cambiar de manos. Reabrió en 2019 y funcionó hasta principios del 2023, cuando se anunció la remodelación que nunca se terminó. Tras la pandemia y crisis económica mediante, el bodegón bajó su persiana de manera definitiva y los propietarios pusieron el inmueble en alquiler.