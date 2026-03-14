Instalan cámaras para evitar la proliferación de basurales

La medida busca preservar la limpieza de los espacios públicos y, en caso de detectarse infracciones (como el arrojo indebido de residuos), sancionar a los responsables. Las multas oscilan entre un millón y 7,6 millones de pesos

Quitar los desechos. Varias esquinas de la ciudad se convierten a diario en basurales a cielo abierto. El municipio busca erradicarlos con la detección a través de cámaras de vigilancia.

En las últimas semanas, el municipio comenzó a instalar cámaras de videovigilancia en puntos con antecedentes de arrojo de grandes volúmenes de residuos (pese a las tareas de limpieza periódicas que se realizan en esos espacios) y pudo "pescar" a dos infractores in fraganti volcando basura. En ambas situaciones se les aplicó una multa.

La medida, que primero se hará efectiva en 20 sitios determinados, busca preservar la limpieza de los espacios públicos y, en caso de detectar infracciones (como el arrojo indebido de residuos), sancionar a los responsables y evitar que proliferen nuevos sitios de disposición ilegal. Por otra parte, las cámaras de videovigilancia ya existentes también se están utilizando para monitorear el estado y el uso de los contenedores.

La semana pasada el municipio sancionó a una empresa de volquetes por arrojar residuos en el espacio público. La infracción fue detectada a partir de imágenes registradas en un punto crónico de arrojo ubicado en Túpac Amaru y Ecuador, en el distrito noroeste.

Las imágenes que registraron un vehículo perteneciente a la empresa Tossi SRL, se tomaron a fines de febrero mediante una cámara de videovigilancia dispuesta por el Ejecutivo.

Cabe señalar que este arrojo ya había generado incendios, lo que representa un riesgo para los vecinos del barrio y para buena parte de la ciudad, motivo por el cual se dispuso la colocación del dispositivo a fin de prevenir nuevas acumulaciones y cuidar el espacio público.

Denuncia ciudadana

A mediados de febrero, el Municipio habilitó la posibilidad de que vecinos realicen una “denuncia ciudadana” contra personas o empresas que arrojen residuos en lugares indebidos.

El trámite debe gestionarse a través de rosario.gob.ar y requiere contar con Perfil Digital. Se recomienda incluir una descripción detallada de los hechos y aportar la mayor cantidad de datos posibles que permitan identificar a quien cometió la infracción. Asimismo, pueden adjuntarse imágenes como elementos de prueba ante el Tribunal de Faltas e incorporar testigos que den cuenta de la situación denunciada.

En el Título III del Código de Convivencia Ciudadana de la ciudad (ordenanza 10.267/2021) se aborda el cuidado del ambiente y la higiene urbana. En su capítulo 1 se contemplan las “faltas en materia de contaminación en general”.

Ante consultas o reclamos vinculados con la higiene urbana, la ciudadanía puede comunicarse con la línea gratuita 147 o a través de MuniBot, el chatbot municipal vía WhatsApp.

Reconversión

En el marco de las acciones par sostener el espacio público se avanzó en la reconversión de 80 de plazas de bolsillo, con mobiliario y equipamiento para que los vecinos se apropien de esos espacios con el objetivo de que cada abandonado se transforme en un lugar de encuentro y juego.

A esos sitios se les están sumando cámaras de control, específicamente apuntadas a detectar infractores.

Las multas, de acuerdo a los volúmenes y la reincidencia, pueden oscilar entre el millón de pesos y los 7,6 millones. Y también se contemplan clausuras de hasta 180 días. En todos los casos, podrá la autoridad disponer la remediación como pena accesoria.

A raíz de un relevamiento, Ambiente y Espacio Público detectó como zonas de reincidencia entornos que dan espalda a fábricas, depósitos o galpones. Es decir, lugares que en muchos casos no tienen frentistas, pero que complican la convivencia ciudadana.

En el ranking de lo que se arroja figuran principalmente escombros, ramas, residuos inertes, restos de obra y elementos de origen industrial. También se detectan residuos compatibles con los domiciliarios.

En el marco del control por cámaras y del sostenimiento de la higiene urbana, además de los 3.340 contenedores que se renovaron en los últimos dos años, este 2026 está previsto el recambio de otros 4.180 en distintos sectores de la ciudad.