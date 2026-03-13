El próximo rival de Newell's cerró la décima fecha volviendo a la victoria

Lanús se recuperó en el torneo local, donde hacía rato no ganaba, y derrotó a Estudiantes en La Plata. El martes recibirá a la Lepra

Agustín Cardozo inicia un ataque de Lanús, que obtuvo un gran triunfo ante Estudiantes. Ahora, Newell's.

La 11ª fecha del torneo Apertura se inicia este sábado y se cierra el martes con tres partidos. Uno de ellos será el que enfrentará a Newell's con Lanús en el sur bonaerense. Y el Granate se preparó de la mejor manera, al meter un gran triunfo en la visita al encumbrado Estudiantes , por 1 a 0.

Lanús había arrancado bien el año, pero luego entró en un cono de sombras, mucho más cuando se enfocó decididamente en las finales de ida y vuelta ante Flamengo, por la Recopa Sudamericana, que obtuvo en el Maracaná.

Ese gran logro continental venía con costo para Lanús, que llevaba 5 partidos sin ganar en el torneo después de arrancar con victorias sobre San Lorenzo y Unión.

Desde ahí llegaron dos empates antes los cordobeses de Instituto y Talleres , la derrota con Independiente, el empate ante Defensa y la contundente caída ante Boca de local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032616816137105510&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ DYLAN! Aquino recibió un gran centro de Salvio y marcó de volea el 1-0 de Lanús sobre Estudiantes.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8RX8hgYYiH — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

>> Leer más: El presidente Ignacio Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

Por eso, el equipo de Mauricio Pellegrino precisaba volver a enfocarse y lo hizo ante Estudiantes, con gol de Dylan Aquino a los 75'. Había entrado hacía 8 minutos y definió muy bien tras una contra.

Estudiantes no pudo quedar como único escolta de Vélez, mientras que Lanús quedó 9º, un punto por debajo del último clasificado a los octavos de final, pero con un partido pendiente de visitante de Argentinos, que jugará el 26 de marzo.