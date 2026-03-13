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El próximo rival de Newell's cerró la décima fecha volviendo a la victoria

Lanús se recuperó en el torneo local, donde hacía rato no ganaba, y derrotó a Estudiantes en La Plata. El martes recibirá a la Lepra

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

13 de marzo 2026 · 22:15hs
Agustín Cardozo inicia un ataque de Lanús

FOTOBAIRES

Agustín Cardozo inicia un ataque de Lanús, que obtuvo un gran triunfo ante Estudiantes. Ahora, Newell's.

La 11ª fecha del torneo Apertura se inicia este sábado y se cierra el martes con tres partidos. Uno de ellos será el que enfrentará a Newell's con Lanús en el sur bonaerense. Y el Granate se preparó de la mejor manera, al meter un gran triunfo en la visita al encumbrado Estudiantes, por 1 a 0.

Lanús había arrancado bien el año, pero luego entró en un cono de sombras, mucho más cuando se enfocó decididamente en las finales de ida y vuelta ante Flamengo, por la Recopa Sudamericana, que obtuvo en el Maracaná.

Ese gran logro continental venía con costo para Lanús, que llevaba 5 partidos sin ganar en el torneo después de arrancar con victorias sobre San Lorenzo y Unión.

Lanús venía con el paso torcido

Desde ahí llegaron dos empates antes los cordobeses de Instituto y Talleres, la derrota con Independiente, el empate ante Defensa y la contundente caída ante Boca de local.

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>> Leer más: El presidente Ignacio Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

Por eso, el equipo de Mauricio Pellegrino precisaba volver a enfocarse y lo hizo ante Estudiantes, con gol de Dylan Aquino a los 75'. Había entrado hacía 8 minutos y definió muy bien tras una contra.

Estudiantes no pudo quedar como único escolta de Vélez, mientras que Lanús quedó 9º, un punto por debajo del último clasificado a los octavos de final, pero con un partido pendiente de visitante de Argentinos, que jugará el 26 de marzo.

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