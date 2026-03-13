El tiempo en Rosario: posibles lluvias en un sábado que empieza a levantar la temperatura Los termómetros irán en franco ascenso durante el fin de semana y se espera que las máximas superen los 30 grados 13 de marzo 2026 · 22:22hs

Foto: archivo La Capital Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

La ciudad se encuentra en un período de condiciones templadas, pero eso comenzará a revertirse a partir de este fin de semana. Se espera que el tiempo empiece a volverse caluroso desde este sábado, jornada para la que hay una probabilidad de tormentas, y que las temperaturas se incrementen hasta el lunes inclusive.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que este sábado la temperatura mínima será de 18º y la máxima llegará a 28º. Las condiciones serán similares a las del viernes, con un registro máximo que no llegó a 30 grados pero que hizo que el sol se sintiera con fuerza.

Para la tarde, se espera una probabilidad de tormentas aisladas que dejarán el cielo mayormente nublado hacia la noche.

Para el domingo, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima empezará a levantar hasta situarse en los 31º, cifra que llegará a los 34º hacia el lunes.