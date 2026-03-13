El presidente Ignacio Boero fue al hueso: "Newell's está vivo, pero sigue en terapia intensiva"

La máxima autoridad de Newell's, Ignacio Boero, ofreció una rueda de prensa en Bella Vista y ratificó a Roberto Sensini como director deportivo

El presidente de Newell's , Ignacio Boero ofreció una rueda de prensa este viernes al mediodía en el predio Jorge Griffa de Bella Vista. De entrada fue al hueso y se expresó con honestidad brutal. "Newell's esta vivo, pero sigue en terapia intensiva", fue la frase que usó el mandamás leproso.

Mientras que ratificó al director deportivo Roberto Sensini. "Roberto sigue en funciones, nunca se cuestionó. Es apresurado hablar del mercado de pases. Hemos tomado decisiones importantes porque cambiamos hasta el DT (la dupla Orsi-Gómez). Apostamos a Roberto (Sensini) y a (Frank) Kudelka. Confiamos en nuestro plantel y estamos convencidos que vamos a salir adelante. Ya se empieza a ver una mejoría", arrancó Boero.

Sobre los comentarios de opositores indicó que "somos todos de Newell's, todos tienen derecho a expresarse. Nos estamos reuniendo con todos. No me parece que es la forma de manifestarse de Claudio Vivas, si quiere colaborar bienvenido sea, pero no es la forma de manejarse".

Además dijo que "sabíamos en que nos estábamos metiendo, hubo decisiones que hubo que corregir, las tomamos a tiempo y estamos en el camino correcto. En estos diez últimos años tuvimos 10 directores deportivos y es mucho. Estamos enfocados en el partido del martes (ante Lanús)".

En tanto, sobre Juan José Concina precisó que: "Concina no forma parte de la comisión directiva, la conozco de hace 30 años, pero no toma decisiones. En la delegación que fue a Riestra y a Banfield fueron más de 30 personas. No es dirigente".

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Ignacio Boero: "Esto es fútbol, uno planifica y a veces no sale"

"Esto es fútbol, uno planifica y a veces no sale. La dupla técnica (Orsi y Gómez) venía de ser campeón, los campeonatos son cortos, apenas trabajaron dos meses, pero había que corregir el rumbo. Gracias a Kudelka que tomo una decisión difícil y también a Lucas Bernardi. Es trabajo y lo vamos a seguir perfeccionando", explicó el presidente.

Por su parte, sobre el bono que se cobró en el clásico puntualizó que "es una facultad que tiene la dirigencia, es el único ingreso genuino junto a la cuota y los abonos porque los derechos televisivos están cedidos. Necesitamos que todos colaboren. No queremos meterle la mano en el bolsillo de la gente, pero lo necesitábamos ".

"Hay mucha gente que ha colaborado, los que pusieron plata fue a tasa cero y sin garantías. No aceptamos ni con garantías que el club no puede dar, ni con tasas usurarias", abundó.

"Que el club este funcionando y los empleados al día es positivo. Estamos pensando en el martes y vamos a apoyar a todos. Lo más importantes es el fútbol y estamos abocados a ello", enfatizó.

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"Hicimos un esfuerzo por Mazzantti"

"Hicimos un esfuerzo por (Walter) Mazzantti, creo que hicimos una gran incorporación, no encontramos un volante creativo", dijo sobre el cierre del mercado de pases.

"La relación con AFA es institucional y la vamos a defender como institución. Defendemos un modelo de fútbol y no a las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas)", aclaró.

"Uno antes de ser dirigente es hincha y los entiendo. Estamos trabajando y haciendo lo que está a nuestro alcance y más. Le hemos dado prioridad a ciertas cosas, hoy lo más importante es el fútbol y es a lo que estamos abocados", repitió.

Por su parte, indicó que "la semana que viene emitiremos un detalle del mercado de pases porque se cerró el martes".

"Hay que trabajar y poner el hombro"

Sobre la realidad del club dijo que "es una crisis institucional muy grande de muchos años que estamos tratando de revertir. No nos imaginamos estar en esta posición. Hay que trabajar, poner el hombro y sacar esto adelante".

"Lo de Guillermo May tiene que salir esta semana. Esperamos las intimaciones correspondientes. Puse la cara en los clubes en Uruguay y esperamos resolverlos", dijo sobre la deuda del club leproso en la llegada del delantero uruguayo.

Por último aclaró que "la auditoria se trabaja, convocamos a contadores públicos. La oposición monitorea, se avanza y creo que vamos a cumplir con los plazos en abril".