Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

El sorteo del máximo certamen continental se realizará el próximo 19 de marzo. Allí, el Canalla conocerá oficialmente a sus tres rivales de esta edición

La gloria eterna espera a los 32 protagonistas de la Copa Libertadores, entre ellos Central y Peñarol.

Rosario Central se prepara para el objetivo más importante de este año: la Copa Libertadores . El equipo de Jorge Almirón avanza a paso firme en el torneo Apertura mientras espera por el comienzo del máximo certamen continental , el cual en los próximos días definirá los grupos y sus rivales .

Luego de la fase previa que completó a los 32 clasificados a la fase de grupos de esta edición 2026, será el turno del sorteo , que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en la sede central de la Conmebol en Asunción, Paraguay.

El Canalla deberá afrontar la doble competencia a lo largo del año, además de la Copa Argentina y la final de la Supercopa Internacional en la que enfrentará a Estudiantes. Por eso, este sorteo puede ser clave para definir más que los rivales, sino también las distancias que deberá cumplir para visitar distintos países de Sudamérica.

En esta nueva edición de la Libertadores habrá ausencias de equipos que en los últimos años participaron de la mayoría de las ediciones de esta competencia, tales como River, San Pablo, Atlético Nacional, Colo-Colo, Gremio, Olimpia, Botafogo, Racing y Atlético Mineiro.

El bombo 1, conformado por los cabezas de serie según los mejores clasificados en el ranking Conmebol de diciembre, contará con Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. El segundo copón de este sorteo tendrá a Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

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En tanto, Central formará parte del bombo 3 junto a Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco, por lo que tiene asegurado que no enfrentará a ninguno de estos equipos en la fase de grupos. Finalmente, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín se ubican en el último bombo.

Bombos copa libertadores

Cabe aclarar que el Canalla no podrá cruzarse con otros equipos argentinos en esta instancia, pero sí podría contar con dos equipos del mismo país si uno de ellos viene del repechaje (Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín).

La fe de Jorge Almirón

“Yo me tengo fe, le tengo muchísima fe al equipo. Me gusta el equipo que tengo, los jugadores que hay, tienen mucha personalidad, juegan bien, un equipo que trata de hacer lo mismo jugando de local o de visitante”, dijo sin dudar Jorge Almirón al ser consultado sobre la Copa Libertadores durante una charla que mantuvo con Ovación.

A su vez, el DT auriazul agregó: “El equipo se va a ensamblar bien, tenemos gente de experiencia, tenemos un equipo como para jugar partidos decisivos y eso me motiva y me ilusiona. Además, jugamos de local en un estadio que se hace sentir. Y creo que todas esas cosas son clave para jugar la Libertadores”.

"Hay que estar preparados. Cada rival tiene su historia y su idiosincrasia. Te toca jugar en Colombia con muchísima humedad; en Brasil con campos de juego un poco más grandes ante rivales que compiten dos veces por semana todo el año; con equipos argentinos que son competitivos por donde los mires, del primero al último. No hay secretos, pero sí hay que prepararse muy bien para cada presentación", concluyó.