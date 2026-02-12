La Capital | Política | Carolina Losada

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

En plena sesión por la reforma laboral, el exgobernador de Chaco y la legisladora santafesina chocaron. "No sé cómo no se le cae la cara de verguenza", expresó Losada

12 de febrero 2026 · 12:53hs
Carolina Losada y Jorge Capitanich protagonizaron un fuerte cruce por el Estatuto del Periodista

Carolina Losada y Jorge Capitanich protagonizaron un fuerte cruce por el Estatuto del Periodista

En medio del debate del Senado por la reforma laboral, se vivió un tenso cruce entre Jorge Capanich, exgobernador de Chaco, y Carolina Losada, experiodista y legisladora santafesina, ambos miembros de la Cámara alta. En particular, el tenso debate giró en torno a la eliminación de estatutos profesionales, y, más específicamente, a la derogación del Estatuto del Periodista.

Ya entrada la madrugada de este jueves, se seguían votando en particular los distintos artículos de la reforma laboral. Cuando tocó el turno de la derogación de los estatutos profesionales, el diputado santafesino Marcelo Lewandowski pidió quitar del texto legislativo la eliminación del Estatuto del Periodista. Luego, tomó la palabra Jorge Capinich, quien hizo un pedido similar, quien también mencionó la desfinanciación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales e hizo especial énfasis en "la defensa de la libertad de prensa".

Tras las declaraciones de Capitanich, la senadora Carolina Losada, quien fuera periodista hace tan solo algunos años, se mostró indignada y se refirió a un llamativo episodio que protagonizó el exgobernador de Chaco. "No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza", disparó.

En cuanto a la derogación de estatutos y regímenes especiales, el texto que obtuvo luz verde en el Senado establece que dicha eliminación entrará en vigencia 180 días después de la sanción de la ley. Además del del Periodista, se eliminaron los estatutos del viajante de comercio, régimen de teletrabajo, el de peluqueros y choferes particulares, entre otros.

El cruce entre Losada y Capitanich

“Vamos a votar en contra de la eliminación de todas las derogaciones que se establecen, tanto del estatuto del periodista para la defensa irrestricta de la libertad de prensa en la Argentina, del estatuto del viajante, la ley de teletrabajo, el estatuto del teletrabajo y todos estos artículos incluyendo un enfático rechazo a quitarle recurso al Incaa. Esa va a ser nuestra posición de bloque", expresó Capitanich este jueves en el Senado, cuando se votaba la derogación de los estatutos profesionales.

Luego del exgobernador de Chaco, tomó la palabra Carolina Losada, senadora de la UCR. En particular, Losada se refirió con indignación a la posición de Capitanich, y recordó que, cuando el peronista era jefe de Gabinete de la Nación, rompió un diario Clarín frente a la cámara.

“Qué nivel de cinismo, una persona que como jefe de Gabinete rompió un diario en conferencia de prensa, que hable de libertad de prensa, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. No tiene cara evidentemente. Defender la libertad de prensa es otra cosa, Capitanich”, afirmó Carolina Losada.

El fallido de Losada

La senadora santafesina por la UCR Carolina Losada tuvo un acto fallido en su discurso cuando defendió la nueva ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y que se está tratando este miércoles en el Congreso.

En los primeros minutos de su discurso, con tono irónico y risas, la parlamentaria se dedicó a criticar a oradores anteriores que se mostraron en contra de la reforma. "Qué difícil. Todo el día escuchado decir tantas pavadas. No se aprendieron la ley antes de venir", comenzó y empezó a enumerar tópicos de exposiciones anteriores.

"Dicen que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío. Es frase de remera", dijo. Sin embargo, inmediatamente después, cometió en un fallido que no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales. "No hay nada más esclavo que trabajar en blanco", apuntó.

A pesar del error, Losada no se detuvo. "No hay nada más esclavo que no tener derecho a una indemnización si te echan, no tener derecho a vacaciones pagas, ni al aguinaldo, ni a la licencia por maternidad, ni a enfermarse. Si no tiene derecho a nada eso es esclavitud real".

Los votos y cómo sigue la ley

El gobierno nacional logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos, el proyecto de reforma laboral, una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para favorecer la creación de nuevos empleos.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas.

El gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad. El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños.

