El hermano del jefe de Gabinete rectificó su declaración jurada e incorporó una herencia de $21 millones

Francisco Adorni había sido imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) e incorporó en la misma una herencia de 21 millones de pesos a pesar de que, en un principio, no se especificó públicamente el origen del dinero en la documentación.

El legislador realizó esa presentación luego de ser imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero , situación que se suma a la investigación que está atravesando Manuel Adorni por el mismo motivo.

En su nueva presentación, el diputado corrigió datos de un crédito hipotecario con el Banco Provincia y declaró que el pasivo comenzó el año en 45 millones de pesos y cerró en $57 millones , debido a la actualización por inflación de los créditos UVA, hecho que contradijo la versión anterior que indicaba una cancelación de deuda por más de $70 millones .

Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50 por ciento de una camioneta Jeep Renegade por un valor de 10.750.000 pesos.

Francisco Adorni, bajo la lupa

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por Marcela Pagano, diputada nacional del bloque Coherencia y exlibertaria.

Por el momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario del ministerio de Defensa, mientras se investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.