Rosario será sede de una nueva edición del Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo

Rosario volverá a ser anfitriona del Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo , un encuentro que se interrumpió durante la pandemia y que, el próximo 20 de mayo en la Nueva Terminal Fluvial, volverá a desarrollarse en Rosario a través de 21ª edición.

"Para nosotros, ciudad, comercio y turismo es una sola línea . Está todo complementado", señaló, en diálogo con "El primero de la mañana" , de LT8 , el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab. La entidad que dirige el rosarino es organizadora del 21º Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, junto a la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y la Confederación de Comercio y Servicios de la Provincia de Santa Fe.

Y agregó: "Desde hace muchísimo tiempo venimos trabajando en el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto en centros urbanos y su ligazón con el comercio. Creemos que, en circunstancias como estas, tan complejas para el consumo y la economía, era bueno reeditar algo que durante la pandemia se suspendió, que era nuestro foro".

"Lo reeditamos en Rosario, con una importante presencia de dirigentes de todo el país y disertantes internacionales para hablar no sólo de lo que ya conocemos, sino también sobre nuevas metodologías de comercialización, de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al turismo y de nuevas metodologías turísticas", detalló Diab, que además confirmó la presencia en el evento del secretario de Turismo, Deporte y Ambiente nacional, Daniel Scioli.

El encuentro constará de cinco paneles, que abordarán temáticas como la actualidad y el futuro del comercio, las claves de una gestión integral del comercio en las ciudades y las estrategias de inversión para el desarrollo turístico. Además, se presentarán casos de "smart cities exitosas", como Rosario, Montevideo y Santa Fe, mientras que también se desarrollará una "Mesa de turismo religioso y en espacio rural"

Caída del consumo

La 21ª edición del foro se desarrolla en un contexto en el que las ventas de los comercios minoristas pyme mostraron una nueva caída, esta vez en abril.

Según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por Came, la actividad retrocedió un 3,2% en términos interanuales a valores constantes y registró una merma mensual desestacionalizada del 1,3%, con lo que la contracción acumulada en el primer cuatrimestre del año trepó al 3,5%. El reporte, elaborado en base a un relevamiento realizado entre el 1º y el 8 de mayo sobre 1.153 comercios de todo el país, exhibió resultados negativos en seis de los siete rubros relevados. Los mayores retrocesos interanuales se concentraron en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-12,3%), perfumería (-7,2%) y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-4,2%). También cerraron en rojo alimentos y bebidas (-3,1%), textil e indumentaria (-3,7%) y calzado y marroquinería (-0,5%). La única excepción fue farmacia, que registró una suba del 6,1% impulsada por el inicio de las campañas de vacunación y una mayor demanda vinculada a cuadros respiratorios estacionales.

A pesar del panorama, el titular de Came afirmó que hay "un diferencial positivo" en Rosario y que se diferencia de otras jurisdicciones que "tienen menos posibilidad productiva o económica".

Consultado por los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre que, en materia económica, "se vienen los mejores 18 meses a partir de junio", Diab no se mostró de acuerdo y explicó: "Van 12 meses consecutivos de caída de ventas. No tenemos una motivación por la cual podemos decir que, en los próximos meses, esto vaya a mejorar. Excepto que haya alguna medida que no conocemos".

"La falta de poder adquisitivo y la falta de iniciativa al consumo son problemáticas por las cuales cayó el mismo, no creemos que haya una modificación inmediata", expresó el titualr de Came, para agregar que están reclamando una nueva edición de programas como el Ahora 12: "Había cuotas laxas y el consumidor podía estirar su salario en varias cuotas. Esperemos que se vea reflejado en el crédito al consumo, seguro que eso va a ayudar de alguna manera".