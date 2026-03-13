Rugby: Atlético del Rosario debuta en el nuevo Top 14 de la Urba ante La Plata

El equipo del pasaje Gould enfrentará al Canario en Manuel Gonnet, en la primera fecha del torneo que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires

Tomás Malanos arremete contra la defensa platense. Fue en 2023, en Plaza Jewell, la última vez que ambos equipos estuvieron frente a frente. Este sábado el centro no será de la partida ya que en el último entrenamiento tuvo una molestia muscular.

Llegó el momento del debut de Atlético del Rosario en el Top 14 Copa Macro que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba). Luego de haber conseguido el ascenso de Primera A, el equipo del pasaje Gould iniciará este sábado su derrotero en el círculo mayor del rugby de Buenos Aires enfrentando a La Plata en Manuel Gonnet.

El cotejo, al igual que el resto de los encuentros, comenzará a las 15.30. El choque entre Plaza y el Canario será dirigido por Juanse Maio.

Con una conducción renovada, integrada por los entrenadores Juan Manuel Queirolo, Marcelo Valesani, Julio García y Juan Pablo Estelles , Atlético del Rosario arrancará el torneo enfrentando al viejo conocido La Plata, equipo que tiene antecedentes similares a los de Plaza, que lo llevaron a subir y bajar del Top 12 en los últimos años. Así como los rosarinos se quedaron con el segundo ascenso del torneo de Primera A, los platenses salvaron la categoría sobre el filo, ganándole la pulseada a San Luis .

Con algunas bajas de peso para los primeros partidos, Plaza buscará consolidarse con su característico juego de pelota viva . En su última experiencia en el Top 12 del 2024, había sufrido en la obtención y en la defensa, cosa que mejoró en el 2025, aunque con equipos de menor calibre.

En la otra vereda, La Plata padeció el Top 12 2025, con un plantel muy joven que venía de ser campeón en Primera “A” en 2024. Sin embargo, nunca estuvieron cómodos y pelearon por la permanencia hasta el final.

Para la presente temporada, el equipo del pasaje Gould no cuenta con altas ni vueltas, como así tampoco con bajas o retiros, salvo el caso de los jugadores que se encuentran en diferentes franquicias profesionales disputando el Súper Rugby Américas y que volverán al club una vez finalizado dicho torneo. Ellos son Bautista Estelles, Jerónimo Gómez Vara y Lisandro Dipierri, jugadores de Capibaras XV, y Valentino Marciali, de Yacaré XV. Casos especiales son los de Martiniano Aimé y Santiago Vitola, quienes tienen calidad de invitados en Capibaras XV pero no están contratados.

Los equipos

De no haber modificaciones de último momento, los equipos saldrán a la cancha de la siguiente manera:

La Plata: Ariel Del Cerro, Joaquín Nuñez y Martín Patat; Bautista Ozog e Iván Kucic; Segundo Pineda, Nicolás Chiappani y Tomás Bernasconi; Manuel De la Fuente y Santino Di Lucca; Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Francisco Cejas y Facundo Panigatti, Federico Sica Manuele.

Atlético del Rosario: Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Ignacio Sapino, Francisco Echenique y Lucas Malanos; Felipe Nogués y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Ramiro Musio y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

El resto de la 1ª fecha del Top 14 de la Urba

En el nuevo formato del torneo, los 14 clubes se enfrentarán todos contra todos a doble vuelta. Los cuatro equipos mejor clasificados al final de la temporada pasarán a las semifinales, que se jugarán en formato de eliminación directa.

La primera fecha de Urba Top 14 contempla además los siguientes encuentros: Hindú v. Los Tilos (Larrubia), Champagnat v. CASI (Houghton), Alumni v. CUBA (Jauri Rivero), Newman v. Buenos Aires (Rossi), SIC v. Belgrano Athletic (Bertazza) y Los Matreros v. Regatas Bella Vista (Federico).

Tomás Malanos, el capitán

El capitán del equipo esta temporada será el centro Tomás Malanos, quien está en duda para el partido ante el Canario habida cuenta de que en el último entrenamiento sintió una molestia y, para preservarlo hasta que se haga los estudios correspondientes, no sería de la partida. Su lugar lo ocuparía Santiago Vitola.

No obstante, en la previa al inicio de una nueva temporada, el capitán charló con Ovación y dejó varios conceptos.

—¿Cómo está el plantel para este nuevo desafio?

La verdad que el plantel está muy motivado, tenemos un lindo desafío por delante. Sabemos lo que significa este torneo y cómo hay que jugarlo, hicimos una buena preparación así que el objetivo es estar a la altura.

—¿Cómo trabajaron la pretemporada?

Tuvimos una pretemporada muy buena, trabajamos bastante la parte física y la cerramos con una linda gira a Mendoza. Sabíamos que era importante para el año que se nos viene.

—¿Dónde está puesto el objetivo?

El objetivo está en ser competitivos, sabemos que tenemos que ir partido a partido y no pensar más allá. Es un torneo largo y tenemos que mostrar nuestra mejor versión cada fin de semana.

—¿Cómo imaginás el debut ante La Plata?

Un partido muy duro, un equipo que es muy físico y se hace fuerte de local. Vienen de hacer un buen torneo el año pasado, así que creo que desde el arranque va a ser un partido con mucha intensidad.

—¿Qué representa para vos esta nueva designación como capitán?

Para mí es un orgullo y una muy linda responsabilidad. Estoy feliz de poder serlo y que los chicos me hayan elegido para representarlos este año. Ahora queda dar el 100 por ciento y disfrutarlo.