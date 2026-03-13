Ángel Di María sería el invitado estrella en el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay

El campeón del mundo y actual jugador de Central podría estar el jueves en el sorteo de la Copa Libertadores junto al presidente Gonzalo Belloso

Se viene el mayor desafío de Rosario Central en 2026 y la historia comenzará con el sorteo de la fase de grupos del máximo torneo continental, que se realizará este jueves, a las 20, en la sede de la Conmebol en Paraguay. Y el invitado estrella sería Ángel Di María , que justamente volvió al club de Arroyito a disputar este certamen.

Además del campeón del mundo y máxima figura que tendrá esta edición de la Copa Libertadores, la comitiva canalla la integrarían el presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano.

Para Central será un privilegio participar de esta competencia y el DT Jorge Almirón la pondrá como máxima prioridad de su gestión.

Chiqui Tapia podrá viajar

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, para salir del país. Así podrá estar el jueves en Paraguay, donde se realizará el sorteo de la Copa Libertadores de América 2026, en la que participará Rosario Central.

Tapia, que este jueves se sometió a indagatoria en la causa donde se lo acusa de presunta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos, podrá viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana, que se realizará en Paraguay, según lo dictaminado por la Justicia en lo Penal Económico.

Luego de su indagatoria, Tapia había asegurado que la AFA “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”.

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, expresó.

“Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial”, cerró Tapia.

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Con presencia de Rosario Central

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana será el jueves 19 de marzo, a las 20, en la sede de la Conmebol que se encuentra en la ciudad de Luque, muy cerca de la capital, que es Asunción.

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores serán Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús, mientras que aquellos que dirán presente en la Sudamericana serán River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Seguramente las máximas autoridades Canallas estarán presentes en la sede del organismo sudamericano.