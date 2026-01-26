El embajador chino de gira por Santa Fe, ¿local y visitante?

El embajador de la República Popular de China,Wang Wei, tendrá una intensa gira por Santa Fe para tratar de avanzar con algunos negocios de logística portuaria, ferroviaria y energía. El gobierno de Santa Fe impulsó la visita diplomática, le ofrecerá una cena y hasta lo declarará huésped de honor. Luego visitará una terreno donde los norteamericanos pisan fuerte.
El fin de semana se confirmó que Wang Wei estará de lunes a miércoles en la provincia, con eje en Rosario, donde este lunes por la noche cenará con el gobernador Maximiliano Pullaro en la sede de Gobierno. China es el tercer socio comercial de la provincia detrás de India y Brasil.
Será un nuevo encuentro entre ambos luego del que tuvieron a mediados de 2024 cuando el gobernador le presentó el Santa Fe Forum Business y del que participaron en diciembre pasado en la cerealera Cofco de Timbúes en el marco del primer embarque de trigo argentino a aquel país. Aquel día Pullaro lo invitó. Esta vez será visita oficial, solo había sucedido en la gestión de Miguel Lifschitz.
Embajador chino de gira
El martes se reunirá con el intendente, Pablo Javkin, y estaba en agenda visitar la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), pero finalmente se canceló. Quizás lo más jugoso de la jornada será el encuentro con empresas de energía, construcción, tecnología y otras ramas, en lo que significará algo más que un típico networking.
Según supo La Capital, podría tocarse el tema de trenes de carga. Vale recordar que la empresa china CMEC (China Machinery Engineering Corporation) avanzó en su momento con el financiamiento para la obra Circunvalar Santa Fe, una obra clave para la logística del Belgrano Cargas, línea que en breve se licitará y privatizará. Por lo tanto tiene lógica que sea un punto de conversación, Belgrano Cargas, línea que en breve se licitará y privatizarconfiaron en el sector privado.
Se trata de una empresa insignia norteamericana al punto que se ha reunido en su momento en cabeza del vicepresidente ejecutivo, Tomás Novak, en Cancillería con la ex funcionaria Diana Mondino, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el ex embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Allí presentaron junto al presidente de PTP Group, Guillermo Misiano, una inversión de 50 millones de dólares para el puerto que ya se ejecutó.
"Esta decisión de Nitron confirma que Estados Unidos están interesado en colaborar con la Argentina. Además, confirma la fe que tiene la comunidad de negocios y empresaria en la economía argentina", marcó Stanley en el acto de presentación de la asociación estratégica de marzo de 2024.
Si bien no es la única firma en la zona franca, suena llamativo que el embajador de China visite ese terreno, y más aún en momentos de posicionamientos geopolíticos intensos a nivel mundial y con Argentina aliado con Estados Unidos. En el gobierno de Santa Fe descartan toda cuestión ideológica y recuerdan que la zona franca pertenece a Santa Fe con intereses provinciales. El embajador observará el predio y si llega hasta allí es para analizar el estratégico enclave como opción para desembarcar. En definitiva, business are business.
El camarista Javier Beltramone ordenó la inmediata libertad de un jubilado de 69 años detenido por tenencia de armas y pidió investigar el accionar de la fiscal Ana Julia Milicic y del juez Fernando Sosa.
Volcó un auto en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona
Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe
Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado
Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi
Pálido estreno rosarino: Newell's se pareció al de antes y Central no fue lo que era
Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto