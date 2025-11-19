Causa Vialidad: uno por uno, los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar

La lista incluye a un total de 20 propiedades de la familia Kirchner, ubicadas en la provincia de Santa Cruz. La medida también afecta a Lázaro Báez y a otros condenados

El complejo donde se construyó el hotel Los Sauces, de la familia Kirchner, figura en la lista de la Justicia

La Justicia ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero millonarias a la expresident a Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde junio de este año por la causa vialidad. Se trata de un total de 20 propiedades que pertenecen a la familia Kirchner.

Además, se estableció el decomiso de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado.

La medida fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires y alcanza también a Lázaro Antonio Báez y otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.

La medida de la Justicia

La sentencia —que quedó firme el 10 de junio de 2025— había fijado inicialmente el decomiso de $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

La medida incluye propiedades, sociedades y activos que, según el fallo, integraron el circuito económico de la maniobra de corrupción en la obra pública de Santa Cruz. En esta nota, un repaso uno por uno de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner que la Justicia ordenó decomisar.

El decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.

Las propiedades en El Calafate y en Rio Gallegos

Entre los inmuebles específicos que se ordenó decomisar se destacan diversas propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz. En El Calafate, figura un inmueble en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, adquirido en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo también alcanza un conjunto de diez unidades que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner en la ciudad de Río Gallegos, ubicadas sobre la calle Mitre al 500, y adquiridas en 2007.

Por otro lado, el listado de bienes en Río Gallegos abarca un inmueble situado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, y otra propiedad en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

Se agregan también bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos de grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Uno de estos terrenos, comprado en 2002, corresponde al lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces.

En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y valor catastral: una de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados, ambas incorporadas al patrimonio familiar en 2007.

Uno por uno, el listado de los bienes que le decomisarán a Cristina

Los bienes ubicados en el Departamento III Lago Argentino, El Calafate, refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate.

Inmueble sobre la Avenida 17 de Octubre al 800

Ubicación: Departamento III Lago Argentino.

Superficie: 6.001,64 metros cuadrados.

Adquisición: 2007.

Lote del Complejo Hotel Los Sauces

Ubicación: Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate.

Detalle: Lote comprado en 2002 para la construcción del conocido Complejo Hotel Los Sauces.

Adquisición Adyacente: El desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes, adquiridas en 2007, que pasaron a formar parte integral del proyecto hotelero.

Terrenos de gran extensión (Adquisición 2008 y 2007)

Ubicación: Departamento III Lago Argentino (propiedades emplazadas a Máximo y Florencia Kirchner).

Detalle: Terrenos de grandes extensiones.

Propiedad de grandes dimensiones (44.106 m²)

Ubicación: Departamento III Lago Argentino.

Superficie: 44.106 metros cuadrados.

Adquisición: 2007.

Propiedad de grandes dimensiones (87.046 m²)

Ubicación: Departamento III Lago Argentino.

Superficie: 87.046 metros cuadrados.

Adquisición: 2007.

El fallo también alcanza a un conjunto de lotes y propiedades en la capital santacruceña, Río Gallegos

Conjunto de diez unidades (Calle Mitre)

Ubicación: Diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos.

Detalle: Lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Adquisición: Todas adquiridas en 2007.

Inmueble en calle 25 de Mayo

Ubicación: 25 de Mayo al 200, dentro de Río Gallegos.

Adquisición: 2010.

Propiedad en calle Presidente Néstor Kirchner