Sadop Rosario repudió el DNU del gobierno: "Milei fue electo presidente, no emperador"

Desde Sadop Rosario expresaron su rechazo al DNU presidencial que elimina derechos laborales como contar con un salario digno, a no ser despedido injustamente y al ejercicio del derecho del huelga.

El secretario general del Sindicato de Docentes Particulares de Rosario (Sadop ) cuestionó con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que otorga vía libre a las privatizaciones y a la modernización del regimen laboral, entre otros aspectos, al señalar que " fue elegido como presidente, no como emperado r". En tanto, resaltó que en ese decreto ómnibus solo se alude a la educación " cuando lo convierten a la educación en un servicio esencial, con lo que solo pretenden que el maestro no haga paro ".

Desde la entidad que nuclea a los y las docentes de la educación privada remarcaron que en los textos del DNU "no hay una sola mención al sistema educativo, excepto cuando convierten a la educación en un servicio esencial. De esta manera sólo pretenden que el maestro no haga paro". Al respecto, Lucero destacó: "Vamos a objetar esta situación, no sólo en las calles, sino también en los tribunales, porque va en contra de todas las resoluciones de la OIT".