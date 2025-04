Rodríguez Larreta: Macri "perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia"

Sus dichos llegan luego de que el titular del PRO asegurara que su exaliado "no quedó bien" tras haber perdido la interna del partido amarillo en 2023, con Patricia Bullrich.

“Pensar que uno puede estar afectado por perder una elección, él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina. No le conté todo eso. No creo en la agresión”, sentenció Larreta.

El ex jefe de Gobierno porteño sostuvo además: “Lo escucho a Macri, que pareciera un psicólogo, creí que era un ingeniero, se pone a agredir interpretando psicológicamente”.

Por su parte, reveló que está “dolido” tras las críticas del titular del PRO, junto a quien trabajó más de 20 años, y argumentó que “lo único funcional al kirchnerismo es que el gobierno porteño no funciona bien”.

“Lo simbolicé con el olor a pis, pero es más que eso. Es la suciedad, la basura que no se recoge, la gente llama y no la atienden, la inseguridad”, expresó, y añadió: “Durante 16 años que gobernamos le ganamos siempre al kirchnerismo trabajando, con buena gestión”.

Para Larreta, “gobernando bien se acaban las especulaciones”, por lo que le pidió a Mauricio y a Jorge Macri que, en lugar de agredirlo, “trabajen para que vuelva a relucir Buenos Aires”.

Asimismo, reveló que detectó que objetivo electoral del PRO en las elecciones del 18 de mayo es “frenar a Milei”, tras conversar con varios referentes del partido, ante los que planteó que su idea es “trabajar para los porteños”.

“El objetivo del PRO en esta elección era ese ponerle un freno a Milei para que no se quede con la ciudad, para que no haga las cosas en las que uno no está de acuerdo”, relató el exalcalde porteño, y aclaró: “Mi objetivo es otro, es trabajar para los porteños”.

Por último, Larreta sostuvo que no puede representar a un gobierno en el que no cree, por lo que se presentará con su propia lista. “Hoy las elecciones son para legisladores. Veo la ciudad y me da lástima. Empiezo de cero, de abajo, como corresponde”, concluyó.