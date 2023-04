Ricardo Lorenzetti: "Argentina no es un país fallido o inviable"

Al inicio de la charla, Lorenzetti hizo un análisis del estado de situación de la gobernabilidad, marcando algunos de los problemas que hay para el buen desarrollo del país, y estableciendo los principales aspectos a cambiar. Uno de ellos es la falta de confianza, ya que “ningún programa económico puede funcionar si no hay confianza. Para generar confianza necesitamos reglas estables, previsibilidad. Esto no se puede hacer si el cambio es constante”. Además, dijo que “vivimos en un país que tiene una concepción de las decisiones centralizadas”. Por eso, una primera reforma conceptual sería crear ámbitos donde se puedan discutir políticas de Estado fuera del régimen electoral. “Otro tema que se discute mucho es como lograr consensos, como superar la polarización. Normalmente el conflicto existe, y es equivocado suprimirlo. Siempre tiene que hacer dos o más posiciones que discutan. Pero el conflicto no puede ser sistémico”, dijo el juez.